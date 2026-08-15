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"Россия должна заплатить": Буданов заявил, что Украина составляет полный счёт для государства-агрессора

Андрей Колотовкин
Новости политики
2 минуты
3,5 т.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов
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Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия должна ответить за каждое совершенное преступление и возместить убытки, понесенные Украиной в результате полномасштабной агрессии. Он отметил, что Украина продолжает фиксировать все убытки, в частности расходы на гуманитарную помощь и разминирование территорий.

Об этом Буданов написал в Facebook. По его словам, Международный реестр убытков для Украины начал принимать заявления по новым категориям, связанным с государственными гуманитарными расходами на поддержку пострадавшего населения, а также расходами на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Украина фиксирует расходы

С первого дня полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направляли значительные ресурсы на эвакуацию людей, временное жилье, экстренную медицинскую помощь, реабилитацию и компенсации за разрушенные дома.

Отдельное направление – разминирование территорий, загрязненных в результате боевых действий. На эти работы также требуются значительные финансовые ресурсы.

Россия должна заплатить за каждое преступление
Россия должна заплатить за каждое совершенное преступление

Буданов подчеркнул, что создание международных механизмов для фиксации таких убытков должно обеспечить привлечение России к ответственности за нанесенный ущерб.

Он заявил, что Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов.

"Враг нанес этот ущерб – враг за него и заплатит. Справедливость будет восстановлена. Работаем дальше", – написал руководитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины украинцев считают, что в случае прекращения боевых действий в Украине следует провести выборы. Такое мнение высказали 61,7% опрошенных граждан. Еще 25,7% украинцев считают, что проведение выборов следует отложить.

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УкраинаРоссия - страна-агрессорКирилл Буданов
Редакционная политика