"Россия должна заплатить": Буданов заявил, что Украина составляет полный счёт для государства-агрессора

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия должна ответить за каждое совершенное преступление и возместить убытки, понесенные Украиной в результате полномасштабной агрессии. Он отметил, что Украина продолжает фиксировать все убытки, в частности расходы на гуманитарную помощь и разминирование территорий.

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Об этом Буданов написал в Facebook. По его словам, Международный реестр убытков для Украины начал принимать заявления по новым категориям, связанным с государственными гуманитарными расходами на поддержку пострадавшего населения, а также расходами на разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Украина фиксирует расходы

С первого дня полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направляли значительные ресурсы на эвакуацию людей, временное жилье, экстренную медицинскую помощь, реабилитацию и компенсации за разрушенные дома.

Отдельное направление – разминирование территорий, загрязненных в результате боевых действий. На эти работы также требуются значительные финансовые ресурсы.

Буданов подчеркнул, что создание международных механизмов для фиксации таких убытков должно обеспечить привлечение России к ответственности за нанесенный ущерб.

Он заявил, что Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов.

"Враг нанес этот ущерб – враг за него и заплатит. Справедливость будет восстановлена. Работаем дальше", – написал руководитель ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, более половины украинцев считают, что в случае прекращения боевых действий в Украине следует провести выборы. Такое мнение высказали 61,7% опрошенных граждан. Еще 25,7% украинцев считают, что проведение выборов следует отложить.

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