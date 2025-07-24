"У Украины будут средства воздействия на территорию России": в МИД Германии сделали интересное заявление о помощи

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, в том числе с возможностью "влиять на территорию РФ". Он сказал, что у Киева будут такие средства воздействия, но не уточнил, какие именно способности получит украинская армия и когда сможет их реализовать.

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Об этом немецкий чиновник сказал в интервью изданию ZEIT. Комментарий прозвучал на фоне дебатов, продолжающихся в ФРГ относительно возможной поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

Рассуждения главы МИД Германии

В разговоре с журналистами Вадефуль прокомментировал ситуацию с финансированием помощи Украине и вопрос замороженных российских активов. По его словам, конфискация около €300 миллиардов российских средств за рубежом является "очень сложным вопросом", поскольку затрагивает фундаментальные юридические и финансовые аспекты.

А отвечая на уточнение о темпах военной поддержки Украины, министр признал, что основной проблемой является не нехватка средств, а "ограниченная доступность вооружений и потребность в увеличении производства". Вместе с тем заверил, что немецкое правительство работает над решением этого вопроса.

Что касается крылатых ракет Taurus, которые Киев уже длительное время просит предоставить, Вадефуль избежал прямого ответа. Он сказал, что это "сложная в использовании система, которую нельзя быстро передать" в распоряжение ВСУ, хотя ранее критиковал предыдущее правительство Олафа Шольца за то, что канцлер отказывал украинской стороне в просьбе. Несмотря на это, чиновник подчеркнул, что вопрос о Taurus требует "постоянного пересмотра".

Вадефуль подтвердил, что Украина имеет полное право на самооборону, в частности на действия, которые предусматривают "влияние на территорию РФ". Но добавил, что правительство ФРГ "сознательно не раскрывает детали" относительно конкретных систем вооружения, которые поставляются Украине, "чтобы не информировать Кремль".

"Украина имеет право защищаться от нападений. Для этого Украина также будет иметь возможности влиять на территорию России. Но мы не будем раскрывать Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Киеву", – подчеркнул министр иностранных дел Германии.

Что предшествовало

Германия и США договорились передать Украине пять систем ПВО Patriot. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки должны состояться "как можно скорее", чтобы усилить защиту украинского неба.

Ранее он отметил, что политическое руководство Германии вполне удовлетворено соглашением, которое при содействии президента США заключили в НАТО по поставкам оружия в Украину. Однако пояснил, что Берлин, по крайней мере пока, не будет раскрывать подробностей, какое именно и когда оружие начнут передавать Украине.

Также на 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" Великобритания и Германия объявили о создании совместного проекта для помощи ВСУ. Он позволит предоставить 220 тысяч снарядов для зенитных САУ Gepard, а также профинансировать закупки БПЛА большой дальности у украинских производителей.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает возможности поставки ракет Taurus Украине, но этот вариант как был, так и "остается на столе". Политик подчеркнул, что украинским военным необходимо обучаться минимум полгода, чтобы освоить эту систему, и такая подготовка еще не начиналась.

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