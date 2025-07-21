Германия и Британия передадут Украине 220 тыс. зенитных снарядов и профинансируют поставки фронтовых беспилотников

На 29-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" Великобритания и Германия объявили о создании совместного проекта для помощи ВСУ. Он позволит предоставить 220 тысяч снарядов для зенитных САУ Gepard, а также профинансировать закупки БПЛА большой дальности у украинских производителей.

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Об этом стало известно в начале заседания 21 июля, передает "Европейская правда". Министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус заверили, что продолжат поддержку Украины.

"Относительно сферы противовоздушной обороны, мы с Борисом договорились о партнерстве в предоставлении Украине критически важных ракет для систем ПВО", – сказал Хили.

Писториус добавил, что ФРГ "вместе с британскими друзьями" в ближайшее время отправит 220 тысяч снарядов калибра 35 мм для Gepard. Он подчеркнул: чтобы защитить небо над Украиной, союзники должны "поддержать ВСУ в их наступательных действиях, направленных на ослабление воздушных возможностей России".

"Именно поэтому мы финансируем комплексную поставку БПЛА большой дальности украинского производства. Эти системы уже доказывают свою эффективность на поле боя. Они уничтожают российские самолеты, дроны и ракеты на земле еще до того, как они могут представлять угрозу для Украины, ее городов или инфраструктуры", – добавил глава немецкого оборонного ведомства.

Первые БПЛА, профинансированные Германией, Вооруженные силы Украины получат "в течение следующих нескольких дней, и они будут готовы к немедленному использованию", отметил Писториус.

Хили также сообщил, что за 2025 год Великобритания уже выделила 700 млн фунтов (~944 млн долларов США) на "артиллерийские снаряды, ракеты большой дальности и оборонительные ракеты, из которых 150 млн (~202 млн долларов) поставлены за последние два месяца".

Также с марта этого года Лондон поставил Киеву почти 50 тысяч дронов. "И наконец, в рамках комплексного пакета помощи НАТО, Великобритания предоставит дополнительно еще 40 млн фунтов (~54 млн долларов. – Ред.)", – рассказал министр.

Подробнее о результатах новой "Рамштайн"-встречи читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, Германия и США договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Поставки должны состояться "как можно скорее", чтобы усилить защиту от российских атак.

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