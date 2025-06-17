У Трампа свернули рабочую группу по разработке стратегии давления на Россию - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила работу межведомственной рабочей группы, созданной для разработки стратегий давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров по Украине. Рабочая группа работала с начала весны, но в мае ее деятельность фактически свернули.

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Причина - стало понятно, что сам Трамп не хочет усиливать давление на Москву и не заинтересован в более жесткой позиции в отношении России. Об этом сообщили трое официальных представителей США изданию Reuters.

Хотя во время предвыборной кампании Трамп обещал остановить войну в Украине сразу после вступления в должность, в последние месяцы он все больше разочаровывается отсутствием прорывов. Более того, он начал говорить, что Соединенные Штаты могут вообще отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира.

В свете этой угрозы задача рабочей группы кажется все более неактуальной, добавили должностные лица.

Один из чиновников отметил: "Работа группы угасла, потому что президента там не было. Вместо того, чтобы делать больше, возможно, он хотел делать меньше".

Роспуск рабочей группы, о существовании которой ранее не сообщалось, вызывает беспокойство среди европейских союзников из-за иногда мягкого тона Трампа в отношении России и его нежелания открыто поддерживать Украину. Так, на саммите "Большой семерки" в Канаде Трамп заявил, что исключение России из "Большой восьмерки" более десяти лет назад было ошибкой.

По словам трех чиновников, последний удар по рабочей группе был нанесен примерно три недели назад, когда большинство членов Совета национальной безопасности Белого дома, включая всю команду, занимавшуюся непосредственно войной в Украине, были уволены в ходе масштабной очистки.

Известно, что в работе группы участвовали сотрудники СНБ, Госдепартамента, Министерства финансов, Пентагона и разведки. В частности, ее координировал Эндрю Пик, который отвечал за Россию и Европу, но был уволен в мае.

Хотя точно не известно, кто принял решение о прекращении работы группы, чиновники предполагают, что из-за масштабных сокращений продолжать ее работу было фактически невозможно.

Отмечается, что рабочую группу создали весной 2025 года, когда некоторые советники Трампа начали сомневаться в готовности Кремля к переговорам. Сам Трамп тогда в марте заявил, что очень зол на Путина из-за его критики легитимности президента Украины Зеленского.

Среди тем, которые обсуждались в группе, было, как США могут повлиять на страны бывшего СССР и других регионов, чтобы ограничить поставки товаров и энергоносителей в Россию.

Остается неизвестным, знал ли сам Трамп о создании и прекращении этой рабочей группы.

После увольнений в Совете национальной безопасности осталось немного сотрудников, занимающихся российским направлением, что затрудняет любые активные межведомственные обсуждения. Известно, что группа работала над различными идеями, от экономических соглашений до спецопераций.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает выдвигать Украине абсурдные требования во время так называемых мирных переговоров. Он не стремится к миру - он стремится к победе. Его новая стратегия в контексте войны против Украины направлена не только на истощение украинской армии, но и на "истощение" президента США Дональда Трампа.

В субботу, 14 июня, российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он длился около 50 минут. Во время разговора диктатор заявил, что РФ готова продолжать диалог по урегулированию российско-украинской войны, в котором будут обсуждать мирный план.

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