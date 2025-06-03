У Трампа сказали, изменили ли мнение о козырях Зеленского после операции 'Паутина'. Видео

Президент США Дональд Трамп до сих пор молчит об ударах украинских беспилотников по военным авиабазам РФ в рамках спецоперации "Паутина", благодаря которой была уничтожена треть российской стратегической авиации. Поэтому до сих пор неизвестно, изменил ли он свое мнение относительно "козырей" президента Владимира Зеленского.

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Однако Белый дом официально подтвердил, что Украина не проинформировала заранее президента США об ударах по российским авиабазам. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 3 июня.

Журналист спросил пресс-секретаря, почему Дональд Трамп не сказал до сих пор ни слова о "дерзком ударе дронами по российским аэродромам", ведь обычно он не стесняется высказываться о войне или на любую другую тему.

"Что вы слышали от него об этом дерзком ударе дронами? Он удивлен? Он сказал, что у Зеленского не было козырей, когда они встретились в Овальном кабинете несколько месяцев назад. Возможно, у Зеленского теперь есть "карты", о которых президент США не знал?" – прямо спросил репортер.

Однако, Левитт уклонилась от ответа и начала рассказывать о том, что президент США остается позитивным относительно "прогресса" в переговорах. При этом пресс-секретарь Трампа не забыла упомянуть "слабость и некомпетентность" Джо Байдена.

"Послушайте, президент думает о войне между Россией и Украиной в ее нынешнем состоянии. Я говорила с ним об этом сегодня утром, он остается положительным относительно прогресса, который мы видим. Опять же, он призвал обоих лидеров сесть и поговорить непосредственно друг с другом. Россия передала украинской стороне меморандум о мире, или мирный план, или предложение, насколько я понимаю. Они также договорились об обмене пленными или заложниками. Поэтому он (Трамп. – Ред.) остается положительным относительно прогресса, который мы видим, но он также реалист, и он понимает, что это две страны, которые находятся в состоянии войны, и находятся в состоянии войны уже давно из-за слабости и некомпетентности его предшественника. Поэтому он упорно работает над решением этого конфликта, и именно на этом сейчас сосредоточены его мысли", – сказала Кэролайн Левитт.

Однако она отметила, что Трамп не был заранее проинформирован об ударе Украины по России.

На прямой вопрос о том, одобряет ли Дональд Трамп удары по российским бомбардировщикам, способным нести ядерное оружие, Левитт уклонилась от ответа.

"Я хотела бы, чтобы президент сам высказался по этому поводу", – сказала она.

Напомним, вечером 2 июня у Трампа впервые отреагировали на украинскую операцию "Паутина", впрочем, без никакой положительной или отрицательной конкретики. Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос об операции, отметила, что реакция Трампа "заключается в том, что эта война должна закончиться". И что "погибло слишком много людей".

Как сообщал OBOZ.UA:

В минобороны Российской Федерации прокомментировали атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина": жертв и пострадавших во время ударов нет, а все террористические атаки на военных аэродромах были отбиты.

Известный миллиардер Илон Маск отреагировал на удары украинских беспилотников по военным авиабазам РФ в рамках спецоперации "Паутина". Он отметил, что беспилотники –- это будущее войны, а вот пилотируемые самолеты – нет.

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