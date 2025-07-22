У российской делегации должен быть мандат для реальных переговоров: Сибига озвучил ожидания от встречи в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что российская делегация, которая прибудет на переговоры в Стамбуле, должна иметь мандат для обсуждения ключевых вопросов. В частности, речь идет об установлении перемирия и прекращении войны.

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Об этом Сибига сказал на совместной с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ". По словам украинского дипломата, после двух предыдущих встреч делегаций Украины и России в Турции была активная динамика по обмену пленными, возвращению детей и другим мерам укрепления доверия.

"Поэтому из этих соображений этот процесс (переговоров – Ред.) важен и имеет право на жизнь относительно его продолжения. Президент Зеленский заявил, что мы готовы, Украина не является препятствием для мира, никогда не была и не будет. Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные, чтобы другая сторона имела мандат обсуждать главные вопросы – окончания войны, достижения перемирия", – подчеркнул министр.

Сейчас украинская сторона не видит этого со стороны РФ. Именно поэтому Киев предлагал для обсуждения таких стратегических вопросов провести встречу на уровне лидеров России и Украины с участием президентов США и Турции, европейских лидеров.

"Мы считаем, что такое развитие, безусловно, повлияло бы на дальнейшую динамику процесса достижения перемирия", – отметил Сибига.

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, Москва отвергает предложение встречи лидеров Украины и России в Ватикане. Киев же открыт для проведения переговоров на высшем уровне с Российской Федерацией.

Как писал OBOZ.UA, Украина предложила России провести новую встречу в Турции, сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украине нужно больше динамики в переговорах для окончания войны.

Впоследствии Зеленский назвал дату нового раунда переговоров между Киевом и Москвой – он планируется на среду, 23 июля.

Ранее Россию за отправку в Стамбул историка вместо переговорщика высмеял генсек НАТО Марк Рютте. Делегацию РФ, напомним, возглавлял председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Российской Федерации Владимир Мединский.

Вместо того, чтобы говорить о прекращении огня, он начал рассказывать историю "великой России" с незапамятных времен. Рютте призвал Россию начать переговоры с Украиной исходя из современных реалий, а не 1700-х годов.

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