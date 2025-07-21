Украина предложила России провести новую встречу в Турции: Зеленский назвал ключевые темы

Украина предложила России провести новую встречу в Турции. Одной из ключевых тем переговоров будет возвращение пленных и детей.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украине нужно больше динамики в переговорах для окончания войны.

По словам украинского лидера, это сложное направление. И все понимают, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров.

"Сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Россией – и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции", – подчеркнул президент.

Он также добавил, что для Украины понятна цель встречи.

"Возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее президент отреагировал на новую атаку российской армии по Украине в ночь на 21 июля. Он отметил, что агрессор цинично бьет по детским садам, многоэтажкам и другой гражданской инфраструктуре.

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, Москва отвергает предложение встречи лидеров Украины и России в Ватикане. Он также отметил, что Киев будет и в дальнейшем наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать.

Как писал OBOZ.UA, Ватикан, как и Турция, готов предоставить площадку для прямых мирных переговоров Украины и России. Папа Римский подтвердил такую готовность.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона инициировала новый раунд переговоров с Россией. По его словам, переговорную динамику нужно увеличивать и делать все, чтобы достичь прекращения огня.

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