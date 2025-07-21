Готовится обмен и еще одна встреча с российской стороной в Турции: Зеленский назвал дату

На этой неделе состоится еще одна встреча с российской стороной в Турции. Также готовится очередной обмен военнопленных.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал конкретную дату нового раунда переговоров в своем обращении. Он состоится уже в среду, 23 июля.

"Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", – говорится в сообщении президента.

Ранее сообщалось, что Украина предложила России провести новую встречу в Турции. Одной из ключевых тем переговоров будет возвращение пленных и детей.

Напомним, что, по словам президента Владимира Зеленского, Москва отвергает предложение встречи лидеров Украины и России в Ватикане. Он также отметил, что Киев будет и в дальнейшем наращивать глобальную солидарность, чтобы дипломатия все-таки могла сработать.

Как писал OBOZ.UA, Ватикан, как и Турция, готов предоставить площадку для прямых мирных переговоров Украины и России. Папа Римский подтвердил такую готовность.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона инициировала новый раунд переговоров с Россией. По его словам, переговорную динамику нужно увеличивать и делать все, чтобы достичь прекращения огня.

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