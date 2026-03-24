'У России нет намерения заканчивать эту войну': Зеленский назвал Путина извращенцем за удары по церкви и роддому. Видео

И действия России, и ее отношение к переговорам свидетельствуют, что государство-агрессор не планирует заканчивать войну против Украины. Массированный обстрел, который оккупанты совершили 24 марта, удары по обычным домам, церкви, роддому – "это абсолютное извращение", и только таким, как диктатор Владимир Путин, может это нравиться.

Последнюю вражескую атаку по нашей стране прокомментировал президент Владимир Зеленский. Его традиционное вечернее обращение к народу опубликовано на YouTube-канале ОП Украины.

Украина пережила масштабный обстрел, есть погибшие и раненые

Зеленский отметил, что РФ наносила удары фактически все сутки. Ночью захватчики массированно ударили ракетами и беспилотниками, а днем запускали новые волны "Шахедов".

"Более 550 дронов различных типов именно за день, значительное количество – именно "Шахеды". География этого удара очень широкая. И хотя большую часть дронов удалось сбить – точно более 500 сбитий, – все равно, к сожалению, есть попадания – во Львове, Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, Ривненщине, в Харьковской области, на Днепровщине. К сожалению, есть погибшие", – сообщил Зеленский, выразив соболезнования родным и близким жертв.

По состоянию на вечер вторника было известно о более 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь.

"Среди мишеней у россиян энергетика – это основное, они продолжают свою операцию, чтобы сломать Украину и нашу энергосистему. К сожалению, есть попадания также в обычные дома – атакованы центры наших городов, исторический центр Львова.

Был пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове. История этой церкви достигает еще начала XVII века. Иранские "Шахеды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове – это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться. Во Франковске был поврежден роддом", – сказал президент.

РФ не настроена на мир

Как отметил глава государства, масштаб обстрела "свидетельствует очень четко, что нет в России намерения реально заканчивать эту войну".

"А если учесть, что Россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру. Именно давления сейчас очевидно не хватает", – заявил Зеленский.

Снятие санкций поощряет агрессора воевать дальше

Мир не просто давит на РФ недостаточно. Наоборот, есть сигналы, которые поощряют Москву продолжать делать то, что она делает, только увеличивая агрессивность.

"То, что санкции против России были частично ослаблены, играет на интерес России воевать дальше. По меньшей мере 2 миллиарда долларов только в эти недели россияне заработают от ослабления санкций. Это опасно для всех. Именно как сигнал. Как направление пути. Точно не "Шахед" должен быть главным символом того, что происходит здесь у нас, в Европе, и на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Людям хочется нормальной жизни. И задача лидеров – способствовать этому", – убежден Зеленский.

Он поблагодарил страны, лидеров, парламентариев, общественных деятелей, которые не будут молчать о том, что происходит, и будут продолжать помогать нам давить на РФ.

Также президент поблагодарил каждого, кто "нарабатывает новые и действенные форматы международной координации, чтобы совместно защищаться и чтобы реально противостоять и ракетным, и дроновым атакам".

"Точно должно быть больше контроля, больше координации, чтобы Россия и иранский режим и другие подобные образования не могли легко получать доступ к микроэлектронике и другим составляющим, которые нужны для производства оружия. Точно должно быть в Европе и в других частях мира больше производств, больше взаимодействия для современной и надежной противовоздушной обороны. Мы именно так работаем с нашими партнерами и мы готовим соответствующие договоренности.

Технологии войны вышли на такой уровень, когда противовоздушная оборона должна быть многокомпонентной. И чтобы быть действительно сильной, ПВО должна быть общей – когда не кто-то один, а все вместе заботятся о защите неба", – уверен глава государства.

Реального продвижения в переговорах нет

Зеленский поблагодарил каждого, кто продолжает работать на дипломатию и ищет достойные и скоординированные ответы на каждый вызов.

Во вторник он заслушал доклад нашей переговорной команды, которая уже вернулась из Соединенных Штатов Америки.

"Реального движения пока, к сожалению, нет – Россия движения к миру не хочет. Но важно, чтобы и мы в Украине, и Соединенные Штаты, и европейцы, и другие глобальные субъекты делали все возможное, все нужное, чтобы россияне заинтересовались дипломатией – реально и честно, а не так, чтобы просто заработать на нефти больше денег и выиграть больше времени на следующие атаки и агрессии", – сказал президент.

Он пообещал ответить российскому агрессору на обстрелы. "Мир должен быть надежным – именно это наша цель, и это будет. А на атаки ответим. Обязательно", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, 24 марта президент США Дональд Трамп выдал, что Украина и Россия якобы приближаются к мирному соглашению. Он хотел бы увидеть переговоры между Зеленским и Путиным.

