Глава МВД Клименко показал двигатель от российской ракеты, которая попала в дом в Киеве. Фото и видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в пятницу, 1 августа, почтил память погибших на месте российского удара по многоэтажке в Святошинском районе Киева и показал двигатель попавшей в здание вражеской ракеты. Под завалами подъезда погибли 28 человек, среди них 5 детей.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

"Мы в течение полутора суток сделали большую работу. Наши ребята сначала, после прилета, полицейские и спасатели – даже на дверях выносили людей из квартир", – рассказал Клименко.

Он напомнил, что взрыв произошел в районе 5-6-го этажей дома – он был большой силы, в результате чего подъезд "сложился", что привело к большому количеству жертв среди жильцов. Террористическая атака на этой локации унесла жизни 28 человек.

"Мы могли завершить работы намного раньше, но спасатели останавливали ее ночью на два часа – нашли ребенка (погибшего. – Ред.). Сделали все, чтобы тело было целое, – было много бетонных плит. Последними мы нашли женщину с двумя детьми на 6-м этаже", – добавил Клименко.

Марку ракеты установит следствие – ее двигатель нашли во дворе рядом с многоэтажкой. В дальнейшем полицейские изъяли его.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, состоявшегося в ночь на 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!