Российская экономика демонстрирует признаки длительной стагнации и не имеет предпосылок для быстрого восстановления. В то же время страна-агрессор не смогла достичь значительных успехов в войне против Украины за длительный период боевых действий.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Он отметил, что экономическое состояние России не демонстрирует положительной динамики.

По его словам, экономика страны фактически находится на уровне нулевого роста, а имеющиеся резервы уже исчерпаны. Кроме того, дополнительное давление создают высокие процентные ставки и рост инфляции.

"Российская экономика на самом деле не в лучшем состоянии. Они имеют нулевой рост, у них закончились резервы, высокие процентные ставки и высокая инфляция. И ситуация не улучшается", – отметил он.

По оценке финского президента, в течение последних 1000 дней войны российские войска продвинулись менее чем на 1% территории Украины. Это, по его мнению, свидетельствует о неспособности реализовать заявленные стратегические задачи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стубб заявлял, что мирное соглашение с Российской Федерацией по завершению войны в Украине ближе, чем когда-либо за эти годы с начала полномасштабного вторжения. Сейчас наступил критический момент.

