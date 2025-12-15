"Сейчас критический момент переговоров": президент Финляндии Стубб оценил шансы на окончание войны в Украине

Мирное соглашение с Российской Федерацией по завершению войны в Украине ближе, чем когда-либо за эти годы с начала полномасштабного вторжения. Сейчас наступил критический момент.

Видео дня

Такое заявление в интервью каналу Buitenhof сделал президент Финляндии Александр Стубб. Он также добавил, что США, Украина и Европа работают над тремя документами:

– Рамочный документ мирного плана, который состоит из 20 пунктов (стратегия, определяющая основные шаги к стабилизации ситуации и установлению мира).

– Гарантии безопасности для Украины (механизм, который обеспечит защиту территориальной целостности и суверенитета страны).

– Восстановление Украины (комплексный план реконструкции инфраструктуры и восстановления экономики после войны).

Президент Финляндии подчеркнул, что над деталями этих документов идет работа. В частности, украинская делегация ведет переговоры совместно с представителями США и Европейского Союза, ведь следует обеспечить согласованность и эффективность будущих договоренностей.

"Мы прорабатываем все детали вместе с американцами, европейцами и украинской стороной", – подчеркнул Стубб.

Стоит отметить, что вечером, 14 декабря, президент Финляндии Александр Стубб прибыл на переговоры США и Украины в Берлине. Именно канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил финского президента после напряженных переговоров между Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Накануне, 13 декабря, стало известно о том, что Александр Стубб отменил поездку в США и поедет в Берлин на переговоры по Украине. В четверг он заявил финским СМИ, что ситуация в Украине близка к достижению определенного решения. Сейчас президент Финляндии находится с государственным визитом в Нидерландах.

Напомним, что в воскресенье, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия в переговорах по мирному плану США. Из-за его визита в центре немецкой столицы введен высокий уровень безопасности, а полиция закрыла доступ к правительственному кварталу.

Ранее Зеленский отметил, что главными для него являются справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время сразличными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!