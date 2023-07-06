У Байдена назвали условие, при котором Украина вступит в НАТО

В администрации американского президента Джо Байдена прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО. В Белом доме считают, что члены блока примут решение о членстве нашей страны в Альянсе после того, как Киев проведет необходимые реформы и будет отвечать всем требованиям.

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Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне в среду, 5 июня. Она отметила, что Вашингтон все еще поддерживает приверженность политике открытых дверей НАТО, передает "Голос Америки".

По словам представительницы администрации Байдена, США продолжают обсуждать с союзниками стремление Украины к евроатлантической интеграции. При этом Жан-Пьер не озвучила детали таких переговоров.

Она также напомнила, что любое решение о членстве в Североатлантическом альянсе принимается между 31 союзником, а также страной-претенденткой на членство.

Спикер напомнила слова Джо Байдена о том, что Киеву придется провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая страна НАТО, прежде чем присоединиться к альянсу.

Ранее стало известно, что глава украинского государства Владимир Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – до окончания войны с Россией. Украинский лидер заявил, что это очень важно сделать именно в данное время.

Даже если членство произойдет только после войны, приглашение Киев должен получить уже.

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения относительно интеграции в Альянс, а также гарантии безопасности на время до вступления.

Как сообащал OBOZREVATEL, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции. Эти страны вступают в Альянс без Плана действий по членству (ПДЧ).