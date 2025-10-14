'Ты фантастический': Трамп расхвалил Орбана и заявил, что верит в успех его партии на предстоящих выборах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп расхвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Американский президент заявил, что считает главу венгерского правительства "фантастическим".

Видео дня

Также президент США выразил уверенность, что политическую силу Орбана ждет успех на парламентских выборах в 2026 году. Об этом Трамп заявил во время мирного саммита на Ближнем Востоке в Египте 13 октября.

Теплые отношения Трампа и Орбана

В ходе своего выступления американский президент не скрывал своего восхищения премьер-министром Венгрии. Трамп подчеркнул, многие не согласятся с его мнением касательно Орбана, при этом добавив, что "только он имеет значение".

"Виктор. Мы любим Виктора. Виктор, я его так называю. Ты фантастический. Ладно, я знаю, что многие не соглашаются со мной, но я единственный, кто имеет значение", – сказал американский президент.

Кроме того, Трамп напомнил, как поддерживал венгерского премьера на предыдущих выборах, когда Орбан выиграл. При этом американский президент выразил уверенность, что на следующих выборах политическая сила Орбана так само сможет одержать большинство голосов избирателей.

"Он выиграл с преимуществом в 28 пунктов. Поэтому в этот раз ты добьешься еще лучших результатов. У тебя будут еще выборы, и ты добьешься замечательных результатов, и мы это ценим и поддерживаем тебя на 100%", – заявил Трамп.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферного государства между Будапештом и Москвой. По его словам, Венгрия не хотела бы иметь непосредственную границу с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Орбан заявил, что Европа "все быстрее и быстрее катится к войне". По его словам, военный план Брюсселя подразумевает формулу, когда "Европа платит, а украинцы воюют". Глава правительства пожаловался, что из-за другой позиции Венгрии европейцы развернули кампанию против страны.

