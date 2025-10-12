'Европа платит, украинцы воюют!' Орбан взбунтовался против военного плана Брюсселя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа "все быстрее и быстрее катится к войне". По его словам, военный план Брюсселя подразумевает формулу, когда "Европа платит, а украинцы воюют".

Глава правительства пожаловался, что из-за другой позиции Венгрии европейцы развернули кампанию против страны. Об этом Орбан сообщил у себя в Facebook.

Венгрия против Евросоюза

Венгерский премьер заявил, что несколько недель назад в Дании был представлен военный план Брюсселя. Орбан отметил, что согласно этому плану, Украина продолжит воевать, Европа будет предоставлять финансирование и стремиться к истощению России.

По словам Орбана, никто не знает, сколько это будет стоить и как долго это продлится. Политик заявил, что вместо стратегии были представлены "лишь мечты для жителей Брюсселя".

"Я ясно дал понять в Дании: мы не хотим ничего этого. С тех пор они развернули кампанию против Венгрии. Арсенал широкий: обвинения в шпионаже, скандалы с фейковыми новостями и юридические манипуляции. Они выступили против нас в Брюсселе и даже сместили своих местных губернаторов", – заявил Орбан.

Глава венгерского правительства отметил, что после такого плана ЕС он начинает сбор подписей против военных планов Брюсселя. По его словам, подписи будут собирать в каждом городе и каждой селе Венгрии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна заинтересована в существовании Украины как буферного государства между Будапештом и Москвой. По его словам, Венгрия не хотела бы иметь непосредственную границу с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии, вероятно, внедрило своих шпионов в Брюссель. Кроме того, венгерские агенты пытались завербовать сотрудников институтов Европейского Союза. Венгерские агенты могли начать шпионаж в 2015-2017 годах.

