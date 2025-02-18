Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность, ссуверенитет и независимость Украины. Он также выразил готовность принять в Турции переговоры Украины, РФ и США по урегулированию войны.

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Такое заявление Эрдоган на пресс-конференции 18 февраля по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, он прокомментировал слова о возможных "сложных решениях" относительно территорий Украины, прозвучавших от министра иностранных дел Турции во время конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мы всегда поддерживали, для нас всегда была важна территориальная целостность и суверенитет Украины. Турция заявляла о своем уважении к территориальной целостности Украины. Территориальная целостность – это то, от чего мы не можем отказаться. Так же и от суверенитета. Именно поэтому нужно, чтобы как можно скорее был установлен.

Он добавил, что президент Зеленский "выступает за мир" и открыто об этом заявляет.

"И на всех переговорах, которые я провожу лично или через моего министра иностранных дел, мы заявляем, что преодолеем это путешествие, ведущее к миру, и достигнем его", – сказал президент Турции.

Он также добавил, что дипломатический процесс, начатый президентом США Дональдом Трампом для "скорого окончания войны путем переговоров", является подходом, который "совпадает с политикой, которую проводит Турция последние четыре года".

По словам Эрдогана, фактически Стабульские переговоры 2022 года "создают опорную точку как платформу, на которой стороны приблизились к договоренностям".

Кроме того, Турция готова и сейчас выступить стороной, которая принимает мирные переговоры.

"Если принять во внимание активную дипломатическую деятельность, которую мы проводим в течение трех лет, наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между Россией и Украиной и Америкой. Во время переговоров с г-ном Зеленским я заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и суверенитет".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 февраля Зеленский с первой леди прибыл в Турцию с официальным визитом. Среди тем для обсуждения были анонсированы двустороннее стратегическое партнерство, усиление сотрудничества, ситуация на фронте и безопасность в Черном море.

На пресс-конференции с Эрдоганом во вторник Зеленский заявил, что переговоры между РФ и США напоминают Стамбульские и проходят с теми же ультиматумами Москвы, но уже "за спиной" Украины.

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