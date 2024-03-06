Турция и Китай снова призывают Украину и Россию к переговорам: что стоит за этими "мирными планами"

Друзья Кремля – Китай и Турция – почти синхронно объявили о своих "усилиях по началу мирных переговоров между Украиной и Россией".

2 марта спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй побывал в Москве, откуда он отправится в Украину и ЕС. Это путешествие является второй попыткой с мая 2023 года, когда китайцы предложили свои "12 мирных шагов по прекращению огня в Украине".

Хотя Китай утверждает, что он придерживается нейтралитета, но многие китайские "шаги" говорят об обратном и созвучны с российским подходом к "мирному урегулированию". Поэтому большие надежды на нынешние усилия Пекина возлагать не стоит. Кажется, основной мотив китайцев сегодня – продемонстрировать, что они, как всегда, "за мир во всем мире", в то время как "проклятый Запад и дальше разжигает войну, помогая Украине".

Надежду на то, что "переговоры о прекращении огня в Украине" начнутся в ближайшее время, выразила и Турция. Президент страны Эрдоган не оставляет попыток стать основным миротворцем величайшей войны в Европе после окончания Второй мировой.

О том, для чего и каким образом Китай и Турция стремятся к мирным переговорам между Украиной и Россией, – в материале OBOZ.UA.

За мир на российских условиях

Выступая на конференции безопасности в Мюнхене, глава МИД Китая Ван И отметил, что условия для мирных переговоров между Украиной и Россией еще не созрели. Это якобы свидетельствовало о неготовности Пекина активно участвовать в этом процессе. Но уже через несколько дней Пекин объявил об "очередном раунде челночной дипломатии", во время которого спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и ЕС.

Первой остановкой китайской делегации стала Москва. Главный итог встречи – заявления с российским "привкусом мира". Мол, без участия России и без учета ее интересов невозможно обсуждать урегулирование "конфликта" в Украине, а западные и украинские "ультиматумы" и "диалоговые форматы" лишь вредят перспективам урегулирования и не могут служить основой для мирных переговоров.

Такая риторика неудивительна, ведь с самого начала полномасштабного вторжения Китай хотя и пытался показать себя нейтральной стороной, но так и не осудил Россию за нападение на Украину, поддерживает Кремль политически и экономически и всячески демонстрирует однобокость своего подхода и безразличие к украинской позиции.

О том, как именно китайцы стремятся услышать Украину, говорит хотя бы тот факт, что китайские ведомства проигнорировали большинство запросов по поводу встреч посла Украины Павла Рябикина. С момента прибытия в Пекин в апреле 2023 года он направил запросы о переговорах почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. Однако в результате ему удалось организовать всего несколько встреч.

Другая ситуация складывается с послом РФ в Китае Моргуловым. В интервью российским пропагандистам в феврале этого года он заявил, что 2023 год "был очень урожайным с точки зрения контактов на самом высоком уровне":

"Мы посчитали, что посольство участвовало в обеспечении 27 визитов в Китай, уровня федерального министра и выше. Нас посетило около ста региональных китайских делегаций за год".

Эрдоган стремится к лаврам миротворца

Ожидания, что переговоры о прекращении огня в Украине начнутся в ближайшее время, озвучила и Турция. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан после окончания дипломатического форума в Анталии.

В кулуарах форума Фидан встречался с министром иностранных дел РФ Лавровым и обсудил с ним "ряд вопросов, в том числе и Украину". После чего было сделано заявление:

"Что касается Украины, то мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить военным путем. Мы считаем, что пора начать диалог о прекращении огня. Это не означает признание оккупации Россией, но вопросы суверенитета и прекращения огня должны обсуждаться отдельно", – сказал Фидан.

В начале этого года Эрдоган уже предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому посредничество в проведении переговоров с Россией "для возобновления мира в Украине". Однако это предложение не нашло поддержки ни в Украине, ни в России.

Стремление к миру у турецкого президента тоже довольно специфическое. Так, Турция все еще не присоединилась к санкциям в отношении России и призывает страны G-20 удовлетворить "определенные требования" Кремля для того, чтобы Путин пошел на переговоры о мире.

Российские манипуляции

Китай и Турция продолжают создавать собственные переговорные платформы якобы для урегулирования ситуации в Украине, которыми Кремль умело пользуется для продвижения собственных интересов, направленных на уменьшение международной поддержки Украины, считают в Институте изучения войны.

Любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются скорее попыткой имитировать заинтересованность, чтобы вызвать уступки Запада в отношении Украины и возложить ответственность о переговорах исключительно на Украину и Запад.

Свидетельством того, что РФ довольно умело манипулирует в этом вопросе, является ряд заявлений российских "деятелей". Так, Лавров недавно заявил, что именно Украине не хватает "доброй воли" для переговоров с Россией, намекая, что отсутствие предметных переговоров якобы является "ошибкой" Украины, а не России.

Постоянный представитель РФ при ООН Небензя также заявил, что Кремль "никогда не отказывался" от переговоров и это якобы Украина отказывается разговаривать с Россией. По его словам, сейчас никаких переговорных усилий с Киевом напрямую или через посредников не ведется.

Предпосылки для полноценных переговоров отсутствуют

"У Турции и Китая разная мотивация по отношению к мирным инициативам. Для Эрдогана – это вопрос престижа. То есть, когда проводились переговоры в Стамбуле в 2022 году, он был в центре внимания всего мира. Относительно Китая, учитывая его заинтересованность в России, он продвигает то, к чему стремится Путин" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Эрдоган не выступает на стороне России. Его позиция – этакий проукраинский нейтралитет. Для него организовать на своей территории переговоры – вопрос престижа, ведь он имел бы лавры такого себе миротворца. И, может быть, даже мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира.

В свою очередь, Китай предлагает конкретный план, но занимает пророссийскую позицию. Если посмотреть на его 12 пунктов и заявления Пекина, то вырисовывается очень интересная картина. Во-первых, Китай предлагает прекратить санкции, которые он почему-то называет односторонними, намекая, что их может принимать только Совбез ООН, и, таким образом, стремясь разрушить этот процесс против России.

Во-вторых, Китай заявляет о том, что Запад должен прекратить оказание военно-технической помощи Украине, поскольку это якобы разжигает войну. То есть он выступает за то, чтобы разоружить Украину, что, опять же, является российским нарративом.

В целом китайский мирный план направлен на то, чтобы ослабить Украину и поддержать Россию. Поэтому я считаю, что Китай не может быть посредником, это просто нереально.

На мой взгляд, еще одна причина оживления миротворческих инициатив именно сейчас – в Пекине стали осознавать, что стратегически Россия проиграла и не сможет долго вести агрессивную войну в условиях ужесточения санкций. То есть они уже понимают и видят то, что приближается. До этого они выжидали и думали, что, может, все-таки Путин выиграет.

Так или иначе, но лично я не жду никаких конкретных результатов. Ведь есть главное условие – вывод российских войск с территории Украины, на что сегодня россияне в нынешних условиях не пойдут. Поэтому сейчас для переговоров вообще нет оснований. Тот же Китай это отлично понимает, но вместе с РФ стремится показать себя миротворцем. Это очень циничная позиция на фоне реальной помощи России со стороны Китая. Это чисто пропагандистская акция, по-моему", – отметил Александр Мережко.