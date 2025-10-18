'Цвета Америки': Вэнс отреагировал на скандал с галстуком Хегсета на встрече с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался относительно скандала с галстуком главы Пентагона Пита Хегсета – многие решили, что он якобы был в цветах российского флага. Политик отметил, что белый, красный и синий цвета также есть на флаге США.

Видео дня

Об этом он написал в соцсети Х."А может, он был одет в цвета Америки", – так Вэнс ответил на сообщение известного американского ютубера и бывшего офицера ВВС США Джейка Бро.

Последний одним из первых написал о том, что Хегсет появился на встрече в Белом доме с президентом Зеленским "в галстуке с российским триколором". "Эти люди любят Путина и Россию", – добавил он.

Слова Вэнса успокоили далеко не всех. В комментариях к его сообщению пользователи писали о том, что на галстуке с американскими цветами должны быть и звезды – они привели примеры таких аксессуаров. А порядок размещения цветов на галстуке Хегсета намекает именно на флаг РФ, а не на американский, заявляли в сети.

Пользователи также нашли в продаже в США галстук, максимально похожий на тот, который надел Хегсет. В описании продукта указано "Russian Plain Flag Tie" – то есть что это галстук с изображением флага России.

Россия подливает масло в огонь

Также комментаторы обратили внимание на поста спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина на переговорах с США в 2025 году Кирилла Дмитриева.

Тот сначала опубликовал в соцсети фото Хегсета, добавив эмодзи российского флага.

А когда появился комментарий Вэнса, россиянин продолжил заигрывать с американцами.

"Возможно, это хорошо, что у нас одинаковые цвета. Традиционные цвета", – написал Дмитриев.

С чего все началось

Министр обороны США Пит Хегсет прибыл на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в галстуке с сочетанием синего, красного и белого цветов. Событие состоялось 17 октября в Вашингтоне, где стороны обсуждали вопросы безопасности и дальнейшую поддержку Украины.

После появления фото с события в соцсетях развернулась дискуссия. Одни пользователи считают, что Хегсет проявил политическую опрометчивость, выбирая именно такую комбинацию цветов в период войны России против Украины. Другие же убеждены, что такие цвета часто встречаются и на американских аксессуарах, поэтому не стоит искать в этом скрытого смысла.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что утверждение о том, что галстук Хегсета – это "сигнал команды Трампа, на чьей она стороне", является ложью. Там отметили, что галстук с диагональными полосами красного, синего и белого цветов – это типичный элемент делового гардероба в США.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня министерство обороны США поздравило своих сограждан с Днем флага. Сообщение, опубликованное на официальной странице ведомства, вызвало оживленное обсуждение в сети. На поздравительной открытке, которую Пентагон опубликовал в соцсети Х, пользователи разглядели "флаг России".

Внимание на эти обсуждения обратили и российские пропагандисты. Они опубликовали скриншот поздравления, отметив, что там "четко виднеются российские триколоры". Однако на самом деле их на открытке не было – в этот раз тоже сказалось сходство цветов флагов РФ и США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!