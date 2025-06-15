Пентагон опубликовал поздравление ко Дню флага США: в сети разглядели в нем 'российский след'

В субботу, 14 июня, Министерство обороны США поздравило своих граждан с Днем флага. Сообщение, опубликованное на официальной странице ведомства, вызвало оживленное обсуждение в сети.

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На поздравительной открытке, которую Пентагон опубликовал в соцсети Х, пользователи разглядели "флаг России". За несколько часов пост набрал более миллиона просмотров и более трех тысяч комментариев.

"С Днем Флага! Почтим герб нашей страны и звезды и полосы, которые объединяют нас всех. Вывешивая флаг нашей страны и размышляя о ценностях, которые он олицетворяет, давайте праздновать свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну великой", – сказано в поздравлении.

Под словом "day" действительно можно увидеть три звезды, а также белые и красные полосы. Изображены они на фоне, который состоит из вертикальных синих и голубых полос, однако если не всматриваться очень внимательно, кажется, что между горизонтальными белой и красной полосами проходит еще одна, синяя. Именно так выглядит флаг РФ.

Именно так подумал ряд комментаторов, о чем они написали под сообщением Минобороны США.

"Почему там два российских флага?", "Вы же понимаете, что на этом изображении – российский флаг, не так ли? Эта администрация катастрофически глупая", "То есть вы все злились из-за мексиканского флага в Лос-Анджелесе, а теперь гордо вывешиваете ДВА РОССИЙСКИХ флага в День флага, как верные маленькие кремлевские собачки? Просто признайте, что вы уже на стороне террористического государства, и подавитесь этим, подонки!", "С Днем флага каких товарищей?" – писали в сети.

Внимание на эти обсуждения обратили и российские пропагандисты. Они опубликовали скриншот поздравления, отметив, что там "отчетливо виднеются российские триколоры".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня в Соединенных Штатах Америки массово проходили акции протеста "Без королей". Не менее 1500 демонстраций по всей стране в знак протеста против запланированного на этот день военного парада в день рождения президента США провели во всех крупных городах страны, за исключением Вашингтона, округ Колумбия.

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