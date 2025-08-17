"Циничные и неприемлемые": омбудсмен отреагировала на требования Путина по русскому языку и церкви в Украине

Частью условий кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны является предоставление русскому языку статуса официального и легитимизация московской патриархии в Украине. Это неприемлемо, ведь таким образом главарь РФ пытается подорвать украинскую независимость.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по защите государственного языка Елена Ивановская. 17 августа на своей странице в Facebook она отметила, что Путин в очередной раз пытается диктовать нашей стране свои условия.

Елена Ивановская не поддерживает уступки в вопросах языка и веры

"Эти требования – циничны и неприемлемы. Они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора. Это – оружие идеологической войны, направленное на подрыв украинской независимости, раскол общества и возвращение нас в колониальный статус", – подчеркнула она.

Русский является не "языком общения", как это пытается представить Кремль. Он является инструментом имперской политики, которым веками насаждали неполноценность, уничтожали нашу культуру и пытались стереть идентичность.

"Московская патриархия – часть того же механизма подчинения", – заметила Ивановская.

Украина уже заплатила огромную цену за право быть собой. Тысячи украинцев были убиты на передовой, а также в мирных городах и селах. Каждая отобранная Россией жизнь доказывает: наш язык, вера и культура не продаются и не обмениваются на призрачный "мир".

"Мы должны быть сознательными: уступки в языковом вопросе = уступки в вопросе свободы", – заявила омбудсмен.

"Шаг назад в языке – это шаг к потере государства. Украинский был, есть и будет единственным государственным языком. Наша сила – в собственном слове. Наша свобода – в украинском языке. Язык – это оружие. И мы не позволим его отобрать", – подытожила Ивановская.

Как ранее писал OBOZ.UA, Франция отвергает требование РФ о демилитаризации Украины, ее попытки менять границы силой и настаивает на надежных и четких гарантиях безопасности в рамках любого мирного соглашения. Обещания Москвы не нападать в будущем такой "гарантией" быть не могут: и Киев, и европейские столицы прекрасно знают цену соглашениям с Москвой.

