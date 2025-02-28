ЦИК утвердил новую 'слугу народа' вместо Кормышкиной: что о ней известно

Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранным народным депутатом Украины. Она стала нардепкой от "Слуги народа", заменив Ирину Кормышкину, сложившую полномочия по собственному желанию.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили на Facebook-странице ЦИК. Свириба стала следующим по очередности кандидатом, включенным в избирательный список партии "Слуга народа" под №148.

"ЦИК рассмотрел документ и признал Инну Свирибу, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список партии "Слуга народа" под №148, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах", – говорится в сообщении.

Движение "Честно" пишет, что 57-летняя Инна Свириба с родом из Тернополя, работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна (Киев).

До этого работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального Научного Центра Радиационной Медицины АМН Украины.

Окончила Тернопольский Национальный Медицинский Университет им. И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта. Также окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования им. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".

На момент выборов Свириба указана как временно безработная.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля Верховная Рада поддержала прекращение полномочий народной депутатки от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной (фамилия, по которой избиралась в Раду – Аллахвердиева). Ей дважды было сообщено о подозрении из-за 20-миллионных активов непонятного происхождения.

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