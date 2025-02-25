Нардеп от 'Слуги народа' Кормышкина избавилась от мандата: ее обвиняли в незаконном обогащении

Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной (фамилия, по которой избиралась в Раду, – Аллахвердиева). Ей дважды было сообщено о подозрении из-за 20-миллионных активов непонятного происхождения.

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На прошлой неделе парламентарий подала заявление о сложении депутатских полномочий. Накануне, 24 февраля, решение рассмотрел Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ВРУ.

На заседании же Рады соответствующее решение поддержали 246 народных избранников. По словам нардепа Ярослава Железняка, теперь в парламенте остается 400 депутатов, в том числе 231 – в коалиции.

Далее вместо Кормышкиной к ВРУ IX созыва должен присоединиться кто-нибудь из "слуг народа". Согласно списку партии, это может быть Инна Сверба или Сергей Мельник.

Напомним, что 16 октября 2024 года НАБУ и САП объявили о подозрении действующему народному депутатку в незаконном обогащении на 20 млн грн. Именно на такую сумму стоимость ее активов превысила официальные доходы и сбережения. Официально имя подозреваемой не разглашалось, но, по данным СМИ, речь идет именно об Ирине Кормышкиной.

По данным следствия, в 2021-2022 годах парламентарий приобрела в собственность активы, более чем на 20 млн грн превышающие ее официальные доходы и сбережения за этот период. В дальнейшем через юридическое лицо нардеп приобрела дом вблизи Одессы. Вскоре действующего нардепа из "Слуги народа" во второй раз поймали на незаконном обогащении: она не задекларировала жилой дом и два земельных участка стоимостью более 17 млн грн, которыми пользовалась.

Ирина Аллахвердиева (после второго замужества – Кормышкина) родом из Николаева. Окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "Учет и аудит", работала экономисткой. В момент избрания в Верховную Раду возглавляла Николаевскую областную дирекцию страховой компании "Уника".

Парламентарий часто попадала под пристальный взгляд СМИ из-за брендовых, иногда откровенных нарядов, в которых появлялась на заседаниях Рады, а также дорогих авто и подарков. В 2020-м она невольно стала героиней скандала в ВРУ после того, как в сеть попал разговор партийных коллег о ее женских качествах.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года Шевченковский районный суд Киева обязал предоставить право Нестору Шуфричу осуществлять полномочия народного депутата. Однако физически присутствовать на заседаниях Верховной Рады, покидая СИЗО, обвиняемый в госизмене политик не сможет.

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