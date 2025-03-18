"Цепляемся всего": в России рассказали об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа
Во вторник, 18 марта, ожидается телефонный разговор между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уже озвучили свои ожидания от этого контакта.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона "цепляется за все", чтобы не упустить шанс на переговоры. Об этом он сказал в комментарии российским СМИ.
Он упомянул предложение Трампа по поводу 30-дневного перемирия в Украине.
"Уже неделя прошла с момента предложения (Трампа о 30-дневном перемирии). И что мы видим? Мощнейшую в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом", – заявил Ушаков.
По словам Ушакова, после первого разговора лидеров 12 февраля новых контактов не было, даже после визита в Москву спецпосланника Трампа Стивена Виткоффа.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины уже были согласованы с Кремлем. Но он "с нетерпением" ждет разговора непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним: накануне лидер США сообщил, что планирует переговоры с Путиным 18 марта, заявив о "очень хороших шансах" для заключения соглашения с ним.
На уточнение журналистов о том, каких уступок потребует от диктатора мирного урегулирования войны в Украине, республиканец не дал конкретного ответа, указав лишь, что они обсудят "распределение активов" и территориальный вопрос. В то же время Трамп убежден, что россияне "согласятся на 30-дневное перемирие".
По мнению же аналитиков, это Путин пытается подтолкнуть Трампа к уступкам, к тому же не связанным с 30-дневным прекращением огня, о котором предварительно договорились Вашингтон и Киев. Эксперты подчеркнули, что Россия не изменила своих планов по войне против Украины, а принятие ее требований в контексте переговоров о прекращении огня лишит США и Украину ценных рычагов влияния во время предстоящих переговоров по обеспечению крепкого мира.
Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио утверждает, что у Вашингтона план А и план Б окончания войны в Украине. Суть первого заключается в начале урегулирования и установлении режима тишины, а второй – это переговоры, призванные "найти способ навсегда покончить с этой войной".
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