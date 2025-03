Путин пытается подтолкнуть Трампа к уступкам, не связанным с 30-дневным прекращением огня: в ISW объяснили цели Кремля

Российскому диктатору Владимиру Путину удалось частично сманипулировать принятием решения о предложении 30-дневного прекращения огня, намереваясь добиться от США уступок, не связанных с временным затишьем. На одну из них Вашингтон уже пошел – объявил о выходе из агентств по мониторингу военных преступлений, связанных с войной в Украине, без каких-либо уступок от Москвы взамен.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что Кремль преуспел в рамках своих усилий по получению упреждающих уступок от американского лидера Дональда Трампа на переговорах о прекращении войны.

Президент США анонсировал разговор с Путиным на 18 марта, в ходе которого он якобы "хочет посмотреть, смогут ли они положить конец войне". Трамп добавил, что он и российский диктатор будут "говорить о земле", "электростанциях" и "разделе определенных активов".

В ISW напомнили, что 11 марта Вашингтон и Киев договорились относительно предложения о 30-дневном прекращении огня, которое зависит от "принятия и одновременной реализации" Россией. В предложении говорилось, что Украина и США намерены назвать свои переговорные группы и немедленно начать диалог о прочном мире – отмечая различие между временным прекращением огня и будущими переговорами о мирном урегулировании войны.

Однако кремлевский диктатор 13 марта отклонил предложение о 30-дневном затишье, заявив, что прекращение боевых действий "должно быть таким, чтобы оно привело к долгосрочному миру и устранило первопричины" войны.

"Таким образом Путин отверг один из главных принципов американо-украинского предложения – временное прекращение огня предшествует формальным переговорам о прекращении войны", – подчеркнули аналитики.

Также в соглашении отмечалось, что США и Украина обсуждали возвращение военнопленных, задержанных гражданских лиц и принудительно депортированных украинских детей, указывая, что все это потребует будущих переговоров с Россией. При этом в американо-украинском предложении не упоминались переговоры с Россией об украинской территории, энергетической инфраструктуре или активах.

Путин же предположил, якобы может позвонить Трампу, чтобы обсудить "постоянную способность Украины мобилизовать силы и получать военную помощь от партнеров и союзников" – вопросы, которые не были включены в американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня.

"Путин пытается изменить последовательность переговоров, чтобы подтолкнуть Трампа к уступкам по вопросам, которые не являются частью американо-украинского соглашения, но являются частью военных целей России. Принятие этих требований РФ в контексте переговоров о немедленном прекращении огня лишит Вашингтон и Киев ценных рычагов влияния в ходе будущих переговоров по обеспечению прочного мира в Украине", – предупредили в ISW.

Примечательно, что на фоне этого Министерство юстиции США уведомило Международный центр по преследованию за преступления агрессии против Украины (ICPA) о том, что Штаты выйдут из организации до конца марта 2025 года (они участвовали в ней с ноября 2023 года).

ICPA отвечает за расследование в отношении лидеров (военных, политических), непосредственно ответственных за преступления, совершенные в контексте полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным The New York Times, администрация Трампа намерена сократить Группу по расследованию военных преступлений Министерства юстиции США (WarCAT), которую ведомство создало в 2022 году для координации усилий по привлечению россиян к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

В ISW отметили, что это односторонний шаг США, не требующий от Кремля какой-либо уступки взамен.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший спецпомощник президента США Фиона Гилл заявила, что Путин открыто тролит Трампа во время переговоров, а тот этого не замечает из-за трудностей перевода. Она привела примеры скандальных инцидентов во время разговоров республиканца с российским диктатором.

