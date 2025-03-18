'С нетерпением жду разговора с Путиным': Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения уже согласованы

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины уже были согласованы с Кремлем. Но он "с нетерпением" ждет разговора непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social. Известно, что его диалог с главой страны-агрессора состоится утром 18 марта по североамериканскому восточному времени (старт в 17:00 по Киеву).

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и другие люди погибают", – высказался Трамп.

Он заявил, что "каждую неделю в войне гибнут 2500 солдат с обеих сторон", хотя не привел источников этой информации.

"Я с нетерпением жду телефонного разговора с Путиным", – добавил Трамп.

Напомним: накануне лидер США сообщил, что планирует переговоры с Путиным 18 марта, заявив о "очень хороших шансах" для заключения соглашения с ним.

На уточнение журналистов о том, каких уступок потребует от диктатора по мирному урегулированию войны в Украине, республиканец не дал конкретного ответа, указав лишь, что они обсудят "распределение активов" и территориальный вопрос. В то же время Трамп выразил убеждение, что россияне "согласятся на 30-дневное перемирие".

По мнению же аналитиков, это Путин пытается подтолкнуть Трампа к уступкам, к тому же не связанным с 30-дневным прекращением огня, о котором предварительно договорились Вашингтон и Киев. Эксперты подчеркнули, что Россия не изменила своих планов по войне против Украины, а принятие ее требований в контексте переговоров о прекращении огня лишит США и Украину ценных рычагов влияния во время предстоящих переговоров по обеспечению крепкого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио утверждает, что у Вашингтона план А и план Б окончания войны в Украине. Суть первого заключается в начале урегулирования и установлении режима тишины, а второй – это переговоры, призванные "найти способ навсегда покончить с этой войной".

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