'Есть хорошие шансы на сделку': Трамп назвал дату, когда проведет разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Он рассчитывает на то, что сможет заключить с ним соглашение.

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Об этом американский лидер заявил журналистам на борту Air Force One во время ночного перелета из Флориды в Вашингтон. Его слова процитировало издание Bloomberg.

"Я буду разговаривать с Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы", – сказал Трамп.

СМИ указали, что Вашингтон продолжает настаивать на прекращении боевых действий в трехлетней войне России против Украины. И, в ожидании диалога с кремлевским диктатором, лидер США заявил о "очень хороших шансах" для сделки.

"Мы хотим посмотреть, сможем ли покончить с этой войной. Возможно, удастся, возможно, нет. Но по моему мнению, у нас есть очень хороший шанс", – подчеркнул Трамп.

Отвечая на вопрос, каких уступок он будет добиваться от Путина для достижения соглашения, республиканец ответил, что "большая часть обсуждения будет посвящена суше".

"Я думаю, у нас с Россией все достаточно хорошо. Мы увидим, будет ли у нас что-то объявить, возможно, до вторника", – добавил он.

Накануне же в США предостерегли Путина не играть с Трампом. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что российский диктатор "пожалеет", если будет играть с президентом Штатов, а также назвал Путина "проблемой" и "хищником в отношении Украины и всего региона".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Кремль затягивает дипломатический процесс, очевидно, чтобы улучшить для себя ситуацию на поле боя. Он предполагал, что переговоры Путина и Трампа могут состояться 17 марта, которое является знаковой датой, ведь именно в этот день Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора.

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