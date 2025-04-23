'Ценная встреча в критический момент': Лемми подвел итоги переговоров в Лондоне. Фото

Великобритания работает вместе с Соединенными Штатами Америки, Украиной и европейскими союзниками, чтобы прекратить войну. Мы должны обеспечить справедливый и крепкий мир.

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Такое заявление сделал в соцсети Х министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время сегодняшних переговоров чиновников в Лондоне. Он подчеркнул, что это была "ценная встреча в критический момент".

"Мы работаем вместе с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и крепкий мир. Ценная встреча в этот критический для нашей безопасности момент", - написал дипломат, подведя итоги переговоров.

Ранее спикер премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что Лондон остается "абсолютно преданным" достижению справедливого и длительного мира в Украине. Нынешние переговоры представителей ЕС, США и Украины посвящены тому, как "покончить с незаконным вторжением Путина".

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частичного прекращения огня. Глава государства подтвердил, что Киев будут представлять четыре топ-чиновника, как и на прошлой встрече в формате "Украина – Европа – США".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля в Лондоне планировались переговоры с участием руководителей МИД Украины, США, Франции, Германии и Великобритании, однако министерство иностранных дел Британии впоследствии заявило о переносе встречи.

Перед этим глава Госдепа США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф упразднили участие в переговорах в Лондоне. Вашингтон на встрече будет представлять только спецпосланник Кит Келлог.

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