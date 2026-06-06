Ценим дружбу: Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном

Украина "высоко ценит свои дружеские отношения с Грецией" и "выражает благодарность Греции и греческому народу за их непоколебимую поддержку нашей страны". Одновременно украинская сторона приносит извинения за инцидент с украинским морским дроном, обнаруженным вблизи греческого острова Лефкада.

Видео дня

Главные истории дня

Именно так спикер МИД Украины Георгий Тихий от имени страны извинился перед Грецией за пребывание украинского беспилотника возле греческого острова. Он пояснил: причиной инцидента стали обстоятельства, связанные с агрессией РФ против нашей страны.

Что сказал Тихий

"Поскольку нынешние вызовы для международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности и деятельности "теневого флота" России, представляют общее беспокойство как для Греции, так и для Украины, Украина подчеркивает свою приверженность нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности, и признает свой интерес к предотвращению подобных случаев в будущем. В этом контексте украинская сторона приносит извинения за инцидент, подчеркивая, что это был результат обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины", – отметил представитель МИД Украины.

Он добавил: этот инцидент, как и подобные случаи в других регионах, лишь "демонстрирует, что продолжающаяся агрессия России против Украины представляет угрозу не только для нашей страны, но и для соседних дружественных государств, Европы и мира в целом".

Украина "вместе с Грецией остается преданной дальнейшему углублению дружеских отношений между нашими двумя странами и развитию конструктивного диалога", – завершил Георгий Тихий.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, еще в мае возле греческого острова Лефкада местный рыбак обнаружил в прибрежной пещере морской дрон, после чего отбуксировал его в порт. Вскоре беспилотник перевели на военно-морскую базу.

В начале июня Греция направила Украине официальный дипломатический протест в связи с обнаружением морского беспилотника в своих территориальных водах.

В Греции подчеркнули, что перенос военных операций в район Средиземного моря, вдали от непосредственной зоны боевых действий, создает риски для национальной безопасности Греции и негативно влияет на экономические интересы страны.

В Афинах также заявили, что право Украины на самооборону не может оправдывать использование подобных систем в греческих территориальных водах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!