Греция объявила Украине ноту протеста из-за морского дрона в своих водах: что происходит

Греция направила Украине официальный дипломатический протест в связи с обнаружением морского беспилотника в своих территориальных водах вблизи острова Лефкада. Афины заявляют о серьезных рисках для безопасности судоходства и экологии в регионе.

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Киев пока публично не комментировал ситуацию. Об этом пишет газета Η Καθημερινή.

Как сообщила представитель МИД Греции Лана Зохиу, инцидент произошел 7 мая, когда рыбаки обнаружили в водах вблизи Лефкады беспилотное надводное судно. В греческом демарше отмечается, что объект представлял потенциальную угрозу для морского судоходства и мог привести к жертвам среди гражданского населения, а также нанести значительный ущерб окружающей среде.

В дипломатическом документе отмечается, что перенос военных операций в район Средиземного моря, вдали от непосредственной зоны боевых действий, создает риски для национальной безопасности Греции и негативно влияет на экономические интересы страны.

Афины также заявили, что право Украины на самооборону не может оправдывать использование подобных систем в греческих территориальных водах. В связи с этим Греция выразила решительное несогласие с появлением вооруженного беспилотного надводного аппарата в своем морском пространстве и призвала Украину воздержаться от подобных действий в будущем.

По данным греческой стороны, инцидент уже был предметом обсуждения на дипломатическом уровне. Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис проинформировал представителей ЕС о выводах расследования, которые, по утверждению Афин, указывают на связь беспилотника с украинской стороной.

Также он провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой во время европейских дипломатических встреч.

Речь идет о морском беспилотнике, который, по данным греческих медиа, был оснащен взрывчаткой массой около 70 килограммов. После его обнаружения специалисты провели проверку в Скарамангасе, где установили, что аппарат мог быть частью более широкой операции с применением подобных систем в Средиземном море.

В Греции утверждают, что подобные беспилотные средства могли использоваться для атак на суда, которые представляют интерес для России. Афины также заявляют, что ожидают от Украины признания инцидента и гарантий недопущения подобных случаев в будущем.

Напомним, греческие власти ожидают официального заключения военных экспертов относительно морского дрона, найденного у острова Лефкада, после чего обещают перейти к дипломатическим шагам. В то же время в Афинах уже публично заявляют, что считают аппарат украинским и ожидают от Киева официальных извинений и гарантий недопущения подобных инцидентов в Средиземном море.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина использует безэкипажные катера, то есть морские дроны, для ударов по вражеским целям, в частности по судам теневого флота РФ. Управление ими осуществляется дистанционно с материковой части страны; во взаимодействии со средствами разведки – воздушными дронами, спутниковой разведкой – эти дроны могут контролировать практически всю акваторию Черного моря.

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