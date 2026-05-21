У побережья Греции выловили морской дрон: Афины требуют извинений от Киева

Греческие власти ожидают официального заключения военных экспертов относительно морского дрона, найденного возле острова Лефкада, после чего обещают перейти к дипломатическим шагам. В то же время в Афинах уже публично заявляют, что считают аппарат украинским и ожидают от Киева официальных извинений и гарантий недопущения подобных инцидентов в Средиземном море.

Видео дня

Греция уже подняла этот вопрос на уровне ЕС и НАТО. Об этом сообщает CNN Greece.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что найденный надводный беспилотник был "чрезвычайно опасным" и мог привести к катастрофическим последствиям для гражданского судоходства.

"Если бы любое круизное судно направлялось из Венеции в Восточное Средиземноморье и столкнулось с этим дроном, оно могло бы оказаться на дне моря", – подчеркнул Дендиас.

У греческой стороны "нет никаких сомнений", что речь идет именно об украинском морском дроне. Афины знают тип беспилотника, место его производства и его назначение.

"Украина должна нам очень большие извинения. И, кроме извинений, должна предоставить абсолютные гарантии, что подобное больше не повторится в этом регионе", – заявил министр.

Инцидент уже стал предметом обсуждения на международном уровне. Дендиас поднял вопрос во время встречи министров обороны НАТО, а глава МИД Греции Георгиос Герапетритис обсудил ситуацию с европейскими партнерами в Брюсселе и во время контактов с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу назвала инцидент "особенно серьезным" и сообщила, что официальные дипломатические шаги будут сделаны после получения окончательного заключения Генерального штаба вооруженных сил страны.

В Греции также отмечают, что не допустят превращения Средиземного моря в зону боевых действий.

"Средиземное море не станет театром военных операций. Это должно оставаться морем мира и народов", – заявил глава греческой дипломатии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина использует безэкипажные катера, то есть морские дроны, для ударов по вражеским целям, в частности по судам теневого флота РФ. Управление ими осуществляется дистанционно с материковой части страны; во взаимодействии со средствами разведки – воздушными дронами, спутниковой разведкой – эти дроны могут контролировать практически всю акваторию Черного моря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!