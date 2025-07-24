Россия намеренно затягивает переговорный процесс: в ISW назвали главные цели агрессора

В Стамбуле 23 июля состоялся очередной раунд двусторонних российско-украинский переговоров. Кремлёвские чиновники продолжают подрывать переговорный процесс, одновременно заявляя о приверженности России достижению своих изначальных военных целей.

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Также россияне в очередной раз отвергли предложение о прекращении огня. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Основные вопросы на переговорах

Украинская делегация подчеркнула свое внимание к возвращению военнопленных, а также депортированных украинских детей. В то же время Киев продолжает настаивать на необходимости встречи президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Эрдогана и диктатора России Владимира Путина для продвижения к более предметным переговорам о прекращении войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров возглавлял украинскую делегацию. Российскую делегацию 23 июля, как и в ходе предыдущих раундов переговоров, представлял помощник диктатора России Владимир Мединский.

Кремль затягивает переговорный процесс

Представители российской власти продолжают подрывать переговорный процесс, одновременно заявляя о приверженности России достижению своих изначальных военных целей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 23 июля, что РФ достигнет всех своих целей, вероятно, имея в виду изначальные военные цели, включая смену власти в Украине, изменение политики открытых дверей НАТО и сокращение украинских вооружённых сил до такой степени, чтобы Украина не могла себя защитить.

В то же время путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил 23 июля, что никто не ожидает, что третий раунд украинско-российских переговоров в Стамбуле будет "лёгким путём". Рупор Кремля констатировал, что проекты меморандумов обеих сторон "диаметрально противоположны".

Песков заявил, что Украина и Россия смогут начать планировать двусторонний саммит лидеров стран только после завершения работы по согласованию своих меморандумов.

Аналитики ISW уверены, что Россия намеренно затягивает переговорный процесс, включая возможность встречи Зеленского и Путина, направленной на прекращение войны, чтобы затянуть войну и добиться дополнительных успехов на поле боя.

Что предшествовало

В ходе переговоров 23 июля Украина предложила до конца августа провести встречу на уровне лидеров четырех государств – президента Владимира Зеленского, президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского диктатора Путина. В то же время украинская сторона уточнила, что предложение о встрече Зеленского с Путиным является бессрочным.

Также было заявлено, что украинская сторона готова к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Секретарь СНБО Умеров подчеркнул, что прекращение огня должно быть настоящим.

Ранее сообщалось, что Турция имеет необходимую инфраструктуру для мониторинга прекращения огня в Украине. Именно с этого заявления турецкой стороны начались переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Напомним, накануне третьего раунда президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по переговорам. После него он заявил, что Украина готова работать максимально продуктивно для освобождения людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения войны.

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