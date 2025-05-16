'Трудно понять враждебность Венгрии': Сикорский и Сийярто публично поскандалили из-за венгерских шпионов в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи глав МИД стран НАТО в Турции поднял вопрос вероятной шпионской деятельности Венгрии против Украины. Этот вопрос разозлил главу венгерской дипломатии Петера Сийярто и он резко опроверг эти обвинения.

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Так, Сикорский на своей странице в социальной сети Х подтвердил, что поинтересовался у коллеги соответствует ли действительности информация Украины о том, что Венгрия проводила разведку на Закарпатье. Он добавил, что его удивляет враждебность Венгрии к Украине, которая находится в состоянии войны с Россией.

"Я подтверждаю, что на встрече министров НАТО в Турции я спросил, правда ли, как утверждает Украина, что венгерская военная разведка проводила разведку на Закарпатье. Обе стороны должны предоставить доказательства по этому серьезному вопросу. Мне трудно понять враждебность Венгрии к Украине, которая подверглась нападению", – написал он.

Сийярто в свою очередь заявил, что Сикорский озвучил "тезисы украинской кампании по дискредитации Венгрии". Он назвал главу МИД Польши "одним из самых провоенных политиков".

"На сегодняшнем заседании НАТО Радослав Сикорский – один из самых провоенных политиков – повторял тезисы кампании по дискредитации Украины против нас. Я решительно отвергаю его обвинения. Это скоординированная попытка дискредитировать и заставить нас молчать относительно членства Украины в ЕС", – написал венгерский министр.

Напомним, что Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне.

В ответ на это Венгрия выслала двух украинских дипломатов, зеркально обвинив их в шпионаже. Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на "все более сильную антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

Украина 9 мая в ответ на действия Венгрии объявила о высылке двух ее дипломатов. Представители Будапешта должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии отложило переговоры с Украиной по вопросу национальных меньшинств. Встреча представителей двух государств должна была состояться 12 мая. Переговоры были перенесены по инициативе венгерской стороны. Встреча украинской и венгерской делегаций должна была стать началом регулярных переговоров.

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