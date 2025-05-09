Венгрия выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в 'шпионаже'

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу, которая работала на Венгрию, и задержала двух агентов, изучавших обороноспособность нашей страны на Закарпатье. Венгрия в ответ выслала двух украинских дипломатов, зеркально обвинив их в шпионаже.

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О выдворении украинских дипломатов объявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook. Об этом пишет hu24, ссылаясь на заявление министра.

Сийярто в своем обращении пожаловался на "все более сильную антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

"Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Недавно мы передали решение и список послу Украины в Будапеште здесь, в министерстве иностранных дел", - сказал Сийярто.

При этом он не назвал фамилии дипломатов, которых Венгрия высылает из страны.

Издание отмечает, что Сийярто в обнародованном видео не упоминает о том, что СБУ разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая проводила шпионскую деятельность в Украине.

"Однако, исходя из контекста, очевидно, что министр имел в виду именно это", - отметило издание.

Напомним, что утром 9 мая СБУ сообщила о первом в истории разоблачении сети шпионов военной разведки Венгрии, которая действовала в Закарпатской области. Служба безопасности задержала 2 агентов. Их куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, личность которого уже также идентифицирована.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сначала заявил, что ничего не знает о разоблаченной группе венгерских шпионов. Он сказал, что таким образом может проводиться "антивенгерская пропаганда", которая, по его словам, часто звучит в Украине.

Впрочем, уже через несколько часов Сийярто выступил с обращением, в котором заявил, что Венгрия высылает двух украинских дипломатов из страны, высказав им зеркальные обвинения в шпионаже.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне. Кроме этого, шпионы изучали общественно-политические взгляды местных жителей: в частности, интересовались их возможным поведением, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

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