Ответ на действия Будапешта: Украина высылает двух венгерских дипломатов

В ответ на действия Венгрии Украина 9 мая объявила о высылке двух ее дипломатов. Представители Будапешта должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он сообщил, что посла Венгрии пригласили в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту.

"Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов", – отметил глава МИД Украины.

Мы писали о том, что Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность во вред нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне.

Также шпионы изучали общественно-политические взгляды местных жителей: в частности, сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска". Наша контрразведка задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы, чьим куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.

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