Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Правительство Венгрии отсрочило переговоры с Украиной по вопросу национальных меньшинств. Встреча представителей двух государства должна была состояться 12 мая.

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Переговоры были перенесены по инициативы венгерской стороны. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Встреча украинской и венгерской делегаций 12 мая должна была стать началом регулярных переговоров. Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп по рассмотрению 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

Стоит отметить, что консультации планировались в Ужгороде, куда уже прибыла делегация. Однако из-за решения Венгрии переговоры так и не состоятся.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне.

В ответ на это Венгрия выслала двух украинских дипломатов, зеркально обвинив их в шпионаже. Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на "все более сильную антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

Украина 9 мая в ответ на действия Венгрии объявила о высылке двух ее дипломатов. Представители Будапешта должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

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