Шпионили за военными объектами Закарпатья: СБУ впервые разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии. Видео

Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые уязвимые места в наземной и воздушной обороне.

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Кроме этого, шпионы изучали общественно-политические взгляды местных жителей: в частности, сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска". О деталях разоблачения фигурантов рассказала пресс-служба СБУ.

По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье контрразведка задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы, чьим куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии (его личность уже идентифицирована).

Одним из его агентов был 40-летний экс-военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. Куратор "активировал" его в сентябре 2024-го, дав задание изучить настроения местного населения и получить такую информацию:

– какова будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в частности венгерские военные;

– какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;

– какова ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;

– какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;

– насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и тому подобное.

Задокументировано, что после этого агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 в области. Собрав необходимые разведданные, он выехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель даже оформил справку смотрителя за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях.

"По материалам дела, во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, которые предусматривались на выполнение поставленных задач. В частности предатель подыскивал сеть информаторов. СБУ установила, что резидент пытался завербовать по меньшей мере двух человек. Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов", – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

В марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу указанного агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи. Также ему дали новые задачи, среди которых: выявление на Закарпатье служебных авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны. Кроме того, резидент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта, поэтому уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

Другой фигуранткой оказалась бывшая украинская военнослужащая, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, она должна была информировать венгерскую спецслужбу о наличии самолетов и вертолетов на Закарпатье, а также об оборонных системах воинской части, где проходила службу.

"Контрразведка СБУ задокументировала каждый шаг венгерской агентуры и задержала фигурантов по местам жительства. Во время обыска у них изъяли телефоны и другие вещественные доказательства подрывной деятельности", – отметили в ведомстве.

Так, следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники уже находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Специалисты еще проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки. Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году в Венгрии в очередной раз заговорили о территориальных претензиях к Украине. Депутат Национальной ассамблеи, лидер правой партии Mi Hazánk Mozgalom Ласло Тороцкаи заявил, якобы "вопрос Закарпатья должен быть решен".

В феврале 2025 года заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр совершил визит в Украину, чтобы якобы получить объяснения от украинских властей относительно "клеветнической кампании" против его страны. В частности, он утверждал, что Киев "ограничивает права венгров Закарпатья" на использование родного языка.

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