Кремль создает информусловия для расширения требований к Украине и НАТО: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Руководство страны-агрессора России создаёт информационные условия для расширения требований к Украине и НАТО. В Кремле уже начинают намекать, что нынешние их требования больше недостаточны.

Теперь россияне рассказывают, что "вся реальность изменилась" и стамбульские договоренности 2022 года больше не в силе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Москва выдвигает требования

Пропагандистские медиа в РФ распространили заявление путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что предложения Стамбула 2022 года больше "не соответствуют ситуации", но не определили, о какой реальности говорит представитель Кремля.

Другие российские чиновники и представители информационного пространства согласились с Песковым, что может указывать на то, что Кремль готовится выдвинуть новые требования. Председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Григорий Карасин заявил, что стамбульские предложения 2022 года и "караван международных отношений" теперь неактуальны, поскольку прошло четыре года, а руководство Украины "не желает вести переговоры".

Кроме того, пропагандисты также поддержали заявление Пескова и заявили, что геополитические реалии в Европе "стали более угрожающими для России после стамбульных предложений 2022 года". Использование Песковым и другими слов "реалии" может также относиться к выражению "реальность поля боя", которое кремлёвские чиновники часто используют в рамках своих когнитивных войн, направленных на ложное изображение линии фронта как на грани неминуемого краха Украины, а Россию – как наступающую на всех фронтах.

В чем суть стамбульских соглашений

Наиболее детальные данные о стамбульских соглашениях стали известны из утечек в западных медиа, которые опубликовали черновики от 15 апреля 2022 года.

Тогда россияне требовали, что Украина должна стать "постоянно нейтральным государством", официально отказаться от вступления в любые военные союзы, прежде всего НАТО. При этом Россия официально заявляла, что не возражает против членства Украины в Европейском Союзе.

Также в этих документах страна-агрессор настаивала на полном запрете на размещение иностранных войск, баз и проведение военных учений с участием других стран на территории Украины. Кроме того, Россия требовала радикально сократить армию Украины.

Москва при обсуждении документа также настаивала, что военная помощь Украине со стороны стран-гарантов должна быть предварительно согласована всеми этими странами, в числе которых была и сама Россия. Это означало, что Россия может вторгнуться снова, а затем наложить вето на любую помощь Украине.

Напомним, в Кремле решили изменить свою переговорную позицию и теперь заявляют, что не отталкиваются от договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Россияне заявили, что предыдущие договоренности уже не соответствуют ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

