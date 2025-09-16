Трампу напомнили за обещание передать Украине 17 'Пэтриотов': что он ответил. Видео

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал, что то, что он говорит или обещает, не имеет никакого значения. Американскому лидеру напомнили об обещании передать Украине 17 систем Patriot, на что он отмахнулся "козырным" обещанием завершить войну, проигнорировав вопрос.

Дональд Трамп "заговорил" вопрос журналистки об обещанных ранее поставках "Петриотов" для Украины и быстро убежал. Диалог с украинским репортером состоялся в Вашингтоне 16 сентября перед визитом президента США в Великобританию.

Журналистка напомнила Трампу, что он обещал 17 систем Patriot для Украины еще два месяца назад. В ответ Трамп поинтересовался, откуда она, на что репортерша ответила, что из Украины.

Президент США сделал вид, что не понял вопрос и снова переспросил, о чем говорит представительница СМИ. Он убежал от ответа, зато наградил кучу глупостей о том, что эта война "никогда не должна была состояться" и что он "остановил уже 7 конфликтов".

"Позвольте мне сказать, что я люблю Украину. Я люблю народ Украины. Поэтому я и подумал, что у вас (у журналиста. – Ред.) легкий украинский акцент. Но страна находится в трудном положении. Это никогда не должно было произойти. Это война, которая никогда не должна была произойти. Страна находится в очень трудном положении, но я собираюсь это остановить. За последние восемь месяцев я остановил семь войн", – сказал Трамп.

Он в очередной раз повторил свое "признание", что остановить войну в Украине оказалось сложнее, чем он думал, и обвинил в этом "огромную ненависть между Зеленским и Путиным".

"Я думал, что это будет легче, потому что я знаю Путина, но это не так. Потому что между Зеленским и Путиным существует огромная ненависть. Но мы собираемся положить этому конец", – сказал Трамп и быстро ушел, игнорируя вопросы, которые звучали ему вслед.

Что предшествовало

14 июля президент США Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 единиц систем ПВО Patriot. По его словам, многие из них сразу отправятся на фронт.

Американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

"Они начнут прибывать очень скоро... Одна страна имеет 17 Patriot, которые готовятся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим соглашение по 17, или большой части этих 17... Они отправятся в зону боевых действий, это может произойти очень скоро", – заявлял глава Белого дома.

С момента того заявления Трампа прошло уже 2 месяца.

