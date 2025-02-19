'Трампу может не хватить аргументов': Селезнев оценил вероятность заключения соглашения о прекращении огня и назвал задачу для Украины

Несмотря на резкие заявления нового президента США Дональда Трампа, шансы на достижение реального прекращения огня на полях российско-украинской войны не столь и велики. Российский диктатор Владимир Путин уверен, что дела в его армии продвигаются хорошо и не собираются отступать от своих претензий на четыре украинских области в их административных пределах, не проявляя готовности даже к минимальным компромиссам.

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Прекращение огня будет зависеть от того, сможет ли Вашингтон заставить Киев отдать часть Украины агрессору, а для этого у Трампа может не хватить аргументов. Своим видением возможного развития событий в интервью OBOZ.UA поделился военный эксперт Владислав Селезнев.

Последующие действия Путина и российской армии в Украине будут определяться ходом переговоров с США. При этом, по мнению Селезнева, шансов на реальное прекращение огня пока не так много.

"Я думаю, что действия российской армии будут определяться переговорным треком. Условно говоря, если Путин и Трамп найдут компромиссное решение относительно того, что они буквально заставят Украину отказаться от четырех "присоединенных" РФ регионов (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области), то какой смысл проводить боевые действия? Россияне начнут "зализывать раны" и накапливать ресурсы для дальнейшей экспансии по Украине. Если этот трек не будет реализован, боевые действия продолжатся", – отметил он.

При этом Селезнев убежден, что ввиду нежелания Кремля отказываться от своих максималистских целей Трампу может не хватить "аргументов" для принуждения Украины согласиться на фактическую капитуляцию перед врагом, который не может победить в войне.

"Я плохо представляю, какими аргументами будет руководствоваться Трамп в случае даже попыток принуждения высшего военно-политического руководства нашей страны согласиться на такие условия. А именно такие условия еще раз подтвердил министр иностранных дел России Лавров. То есть они не готовы ни на какие территориальные уступки или компромисс. Так что точек соприкосновения для выхода на переговорный трек пока нет", – отметил он.

В то же время, не хватает новому президенту США аргументов и для того, чтобы всадить за стол переговоров и самого Путина. Он убежден, что его армия имеет значительные успехи на поле боя. А сил и ресурсов для продолжения войны, как считают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, при желании Кремль может наскрести не только на 2025-й, но и на 2026 год.

"Очевидно, что Трампу может не хватить аргументов, чтобы как заставить Путина действовать так, как он хочет, так и заставить нас, поскольку на первую половину года у нас есть ресурсы, которые поставила нам предыдущая администрация Байдена. Они позволяют нам уверенно пройти по крайней мере первое полугодие. Поэтому будем смотреть по итогам переговоров. Ведь Трамп и Путин, по своей сути, альфа-лидеры и попытаются проявить себя как эффективные переговорщики. Поэтому сейчас мы вряд ли узнаем даже какие-то базовые договоренности", - отметил Селезнев.

Следовательно, резюмировал военный эксперт, украинцам остается две вещи: запастись терпением и не сбавлять обороты в уничтожении боевого потенциала российской армии.

Напомним, накануне Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Не удержался Трамп и от реверансов в адрес Кремля. Он заявил, что россияне атакуют лишь на 20% и Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

В то же время Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией.

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