Трамп заявил о приближении мира в Украине, Лавров "дал сигнал" от Путина: что стоит за "новой" концепцией и будет ли результат

Понедельник, 27 октября, ознаменовался сразу двумя заявлениями о завершении российско-украинской войны, одно из них поступило из Вашингтона, другое – из Москвы. Так, президент США Дональд Трамп вдруг заявил о том, что боевые действия в Украине завершатся уже в ближайшее время.

Видео дня

А представитель близкого окружения российского диктатора Владимира Путина, глава МИД РФ Сергей Лавров вдруг поделился "откровением" о согласии кремлевского главы завершить войну на основе "американской концепции", которое Путин якобы дал еще во время встречи в Анкоридже. OBOZ.UA рассказывает, какими заявлениями отличились США и РФ, а также насколько вероятно завершение крупнейшей войны в Европе после Второй мировой.

Трамп надеется на скорое завершение российско-украинской войны

Журналисты, получившие возможность задать американскому лидеру несколько вопросов, когда он в понедельник поднялся на борт своего самолета Air Force One, сегодня услышали от Трампа заверения: российско-украинская война близится к завершению.

По словам президента США, война России против Украины (которую он, к слову, во время предвыборной гонки обещал закончить за 24 часа) станет девятым военным конфликтом, который он "урегулирует" в ближайшее время.

"Я завершил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией – Украиной это произойдет", – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что мирные соглашения, которые якобы были заключены исключительно благодаря его посредничеству, помогают спасти миллионы жизней и укрепляют репутацию США на международной арене.

Собственно, оптимистичные заявления Трампа относительно шансов на завершение российско-украинской войны в ближайшем будущем, звучат далеко не впервые. И обычно они резко контрастируют с демонстративным отказом Москвы от прекращения огня и хотя бы малейших уступок в своих максималистских требованиях и территориальных претензиях к Украине.

В последнее время Кремль также не демонстрировал готовности немедленно остановить огонь по линии столкновения, как того сейчас требует американский президент. Более того, в России устроили показательные "испытания" "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник", которые де-факто превратились в очередной сеанс ядерного шантажа со стороны Кремля.

Да и публичные заявления высшего военного и политического руководства РФ недвусмысленно давали понять: Москва не заинтересована в прекращении огня и до сих пор претендует на часть украинской территории – по меньшей мере в административных границах четырех частично оккупированных областей – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской, а также полностью оккупированного с 2014 года Крыма.

Но на этот раз заявление Трампа прозвучало на необычном фоне.

В Кремле дали заднюю?

После ряда воинственных заявлений о "зверствах" Украины в отношении русскоязычных граждан, о том, что Россия "не может" оставить их "на растерзание киевскому режиму", претензий на украинскую землю и попыток указывать Украине, как ей жить, и НАТО – как развиваться, глава российской "дипломатии" Сергей Лавров внезапно выступил с неожиданным признанием. По его словам, Москва якобы согласилась на план Вашингтона по завершению российско-украинской войны еще в августе в Анкоридже.

"На Аляске президент России Путин сказал, что готов сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который специальный представитель президента Трампа (Стив Уиткофф. – Ред.) представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже", – сказал глава российской "дипломатии".

Лавров также заявил, что Путин в присутствии Уиткоффа пересказал Трампу все "пункты" этой самой "концепции" – якобы в том самом виде, в котором спецпредставитель президента США презентовал их во время визита в Москву перед саммитом на Аляске.

"[Путин] спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Правильно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", – рассказал Лавров.

Далее же, по словам главы российского МИДа, Путин заявил, что Москва готова принять американскую концепцию и "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". Однако, утверждает Лавров, прямого ответа на это "предложение" американская делегация якобы не дала.

"Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения", – добавил он.

С примирительными заявлениями в публичное пространство синхронно с Лавровым вышел и представитель Путина Дмитрий Песков. В частности, он заочно взялся убеждать Трампа в "открытости" Москвы.

"При всей нашей открытости к налаживанию диалога с США, Россия, и президент России, руководствуется собственными национальными интересами. Так было, есть и будет дальше", — добавил Песков.

Также он снова вызверился на Европу, отметив, что препятствием на пути к завершению российской агрессии против Украины якобы является "русофобская и агрессивная истерика" европейцев. Таких же "симптомов" у США, которые недавно ввели первые за время президентства Трампа прямые – и довольно болезненные – санкции против РФ, Песков, похоже, не "диагностировал".

Что могло заставить Кремль "откорректировать" риторику

Эти заявления представители Кремля сделали после несколькодневного визита в США главного переговорщика Путина Кирилла Дмитриева. Тот летал в Штаты для встречи с Уиткоффом и, если повезет, с самим Трампом. Также Дмитриев встречался с американскими сенаторами и представителями крупного бизнеса и активно раздавал интервью американским СМИ.

В этих интервью Дмитриев продвигал несколько выгодных для Кремля тезисов, сводившихся, в частности, к следующему:

давить на Россию "не имеет смысла";

американские санкции РФ не навредят, от них больше пострадает Америка, где подорожает бензин;

российская экономика только растет, а рубль продолжает крепнуть;

войну против Украины можно завершить достаточно быстро дипломатическим путем, не хватает лишь некоторых "мелочей";

Россия не совершает военных преступлений в Украине и не обстреливает гражданских.

Непублично же, как сходились во мнении разные аналитики и эксперты, ключевой задачей Дмитриева, кроме обеления России, была попытка вернуть благосклонность Трампа, добиться отмены санкций и обеспечить для Путина возможность и дальше тянуть время в бесконечных "мирных переговорах", в течение которых Россия продолжит оккупировать украинскую землю, а США не будут усиливать ни поддержку Украины, ни давление на РФ.

Но ему, похоже, не удалось справиться с этими задачами. По крайней мере, о встречах посланника Путина с Трампом или другими американскими чиновниками не сообщалось. А некоторые из них, в частности, министр финансов США Скотт Бессент вообще публично высмеял Дмитриева, назвав его "российским пропагандистом", чьи слова о "полезности санкций" не стоит принимать во внимание.

Не хвастались "победами" посланника Путина и в Москве. Песков, например, на вопрос российских пропагандистов лишь отметил, что Дмитриев после возвращения из США с Путиным не встречался, но "они могли поговорить по телефону".

Есть ли шансы на то, что война скоро завершится

Примирительная риторика Кремля – вплоть до публичного заявления о согласии с мирным планом Трампа – вполне может объясняться именно провалом закулисных попыток Москвы добиться ослабления санкций со стороны США.

При этом показательно, что Лавров в своем заявлении не объяснил, в чем именно заключается "концепция Вашингтона", на которую якобы согласился Путин в Анкоридже. Поэтому не исключено, что на самом деле Кремль зацепился за какие-то обещания Уиткоффа, которые трактовал в свою пользу. Тем более сам Трамп ровно за неделю до саммита на Аляске заявлял, что будущее мирное соглашение якобы непременно будет включать "обмен территориями" между Украиной и Россией – и Кремль может сейчас пытаться вскочить в последний вагон предложения, которым два месяца назад так опрометчиво пренебрег.

Однако после встречи президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме "концепция Вашингтона" кардинально изменилась. Трамп больше не говорит об "обмене территориями", безальтернативно настаивая на прекращении огня вдоль текущей линии столкновения.

Базируется ли последнее заявление Трампа о скором завершении войны между РФ и Украиной на каких-то неизвестных широкой общественности факторах, или оно является продолжением ряда таких же заявлений, сделанных им в прошлом без всяких на то оснований, – покажет время.

Россия же, по крайней мере пока, не делает ничего, чтобы подкрепить свое "желание закончить войну" действиями – российские войска продолжают наступать на передовой и бить по мирным городам и селам в украинском тылу.

В то же время Киев готовится к любому развитию событий. Как отметил Зеленский в интервью Axios, в следующие 7 или 10 дней в украинской столице будут работать над "планом прекращения огня", хотя сам глава государства, по его признанию, скептически относится к готовности Путина принять любой мирный план.

Ранее OBOZ.UA писал, что утром в понедельник американские СМИ обнародовали реакцию Трампа на испытания Россией "Буревестника". Американский президент на путинский ядерный шантаж ответил напоминанием, что где-то вблизи берегов РФ до сих пор находится американская атомная субмарина, которой не нужно бить на 12 тыс.км, чтобы ответить на угрозы со стороны России.

Также он посоветовал Путину "закончить войну вместо испытания ракет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!