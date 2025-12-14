Зеленский прибыл в Германию на встречу с представителями Трампа: первые подробности. Видео

Президент Украины — Владимир Зеленский прибыл в Германию, где запланирована встреча с американской переговорной командой. Ключевой темой переговоров станут долгосрочные гарантии безопасности для Украины с учетом опыта предыдущих международных договоренностей.

Соответствующее заявление президент обнародовал в своем официальном Telegram-канале. По его словам, Украина рассчитывает на конструктивный и результативный диалог с партнерами.

Глава государства подчеркнул, что во время встречи основное внимание будет сосредоточено на создании надежного механизма безопасности, который сделает невозможным повторение сценариев, подобных Будапештскому меморандуму. Президент подчеркнул, что предыдущие гарантии не смогли защитить Украину от российского вторжения, поэтому новые договоренности должны быть действенными и четко зафиксированными.

Владимир Зеленский отметил, что Украина подходит к переговорам с четкой позицией и ожидает практических решений от международных партнеров. Он отметил важность реальных инструментов сдерживания агрессии и подчеркнул, что гарантии безопасности должны базироваться не только на политических заявлениях, но и на конкретных обязательствах. Которые способны обеспечить стабильность в Европе в долгосрочной перспективе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин в воскресенье утром для очередного раунда переговоров, направленных на поиск путей прекращения войны в Украине. О прибытии делегации США сообщает немецкое информационное агентство dpa. Информацию о запланированных встречах также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

