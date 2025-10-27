Лавров заявил, что Путин согласился на концепцию США по завершению войны в Украине, но есть 'нюанс'

Российский диктатор Владимир Путин во время саммита на Аляске якобы подтвердил готовность к завершению войны против Украины по предложенной Вашингтоном концепции. Речь идет о ее варианте в изложении спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, ездившего в Москву перед встречей Путина с американским лидером.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого процитировали пропагандисты российского государственного информагентства ТАСС. По его словам, Москва предложила "двигаться дальше на предложенной основе", однако "не получила прямого ответа" от Вашингтона, так что вопрос был поставлен на паузу.

Что сказал Лавров

Заявление о "сговорчивости" российского диктатора в переговорах с Трампом Лавров сделал в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг", утверждают в ТАСС. Путин якобы подтвердил готовность завершить войну против Украины "на основе концепции, предложенной Вашингтоном" в ходе личной встречи с президентом США на Аляске в августе.

"На Аляске президент России Путин сказал, что готов сотрудничать на основе концепции и рамочного подхода, который специальный представитель президента Трампа (Стив Уиткофф. – Ред.) представил в Москве и который они продолжили обсуждать в Анкоридже", – сказал глава российской "дипломатии".

Лавров также заявил, что Путин в присутствии Уиткоффа пересказал Трампу все "пункты" этой самой "концепции" – якобы в том же виде, в каком спецпредставитель президента США презентовал их в ходе визита в Москву перед саммитом на Аляске.

"[Путин] спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", – рассказал Лавров.

Далее же, по словам главы российского МИД, Путин заявил, что Москва готова принять американскую концепцию и "двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". Однако, утверждает Лавров, прямого ответа на это "предложение" американская делегация якобы не дала.

"Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения", – добавил он.

В чем именно заключается "предложенная Вашингтоном концепция", которая якобы устроила российского диктатора, Лавров не пояснил. Белый дом же в последнее время настаивает на прекращении огня по линии столкновения, от чего Кремль упорно и категорически отказывается.

