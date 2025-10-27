"У нас есть подводная лодка у их берегов, нам не нужно, чтобы ракета летела 12 тыс. км": Трамп отреагировал на испытания Россией "Буревестника"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередную порцию ядерных угроз Москвы. Комментируя показательные испытания "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник", которым на днях хвастался российский диктатор Владимир Путин., американский лидер напомнил, что США отправили атомную подводную лодку к берегам РФ.

Так что России стоит задуматься о собственной безопасности перед тем, как угрожать ядеркой другим. Заявление Трампа утром 27 октября распространили американские СМИ.

Трамп ответил Путину

На днях в России провели испытания новой ядерной ракеты "Буревесник", которыми руководил лично Путин. Российский диктатор при этом сделал ряд громких заявлений – в частности, о том, что упомянутая ракета – "неограниченной дальности", "не имеет аналогов", а российские стратегические ядерные силы являются "самыми боеспособными" в мире.

Что же касается испытаний, то "Буревесник" якобы пролетел около 14 тыс. км и находился в воздухе приблизительно 15 часов.

Трампа ядерные угрозы Путина, судя по всему, не впечатлили. Он решил напомнить российскому диктатору, что американская атомная подлодка до сих пор находится где-то у берегов РФ.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка – лучшая в мире – прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль (12874.75 км. – Ред.). Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка – нам не нужно стрелять на такие расстояния", – заявил президент США.

О размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" неподалеку от РФ президент США заявил еще 1 августа этого года. Он объяснял, что отдал соответствующий приказ в ответ на ядерные угрозы, озвученные первым заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым: тогда Белый дом наконец обратил внимание на постоянные призывы "стереть в ядерный пепел" весь мир, которые экс-президент России регулярно транслирует в своих соцсетях.

Американский лидер также добавил, что Путину следовало бы не испытания проводить, а закончить убийственную для России войну против Украины.

"Я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Ему стоило бы закончить войну, которая должна была продлиться одну неделю, а теперь приближается уже к четвертому году. Вот этим ему и стоит заняться, а не испытаниями ракет", – подчеркнул Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Путин похвастался испытаниями ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Диктатор настолько стремился создать впечатление "грозной силы", которой якобы обладает РФ, что к привычным басням об оружии, которое "не имеет аналогов" в мире и рассказам о высочайшей "боеспособности" российской армии добавил откровенный бред в виде утверждения, что "Буревестник" является ракетой с "неограниченной дальностью", а его технические характеристики якобы позволяют применять эту ракету "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии".

Во время испытаний "Буревестник" якобы преодолел расстояние в 14 тыс. км. Поэтому, по словам российского диктатора, "решающие испытания" ракеты с ядерной энергетической установкой" можно считать завершенными, а в вооруженных силах РФ стартует "подготовка инфраструктуры для ее размещения".

