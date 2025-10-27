'План прекращения огня подготовят за 7-10 дней': Зеленский рассказал о договоренностях и назвал главный вызов

Президент Владимир Зеленский заявил, что проработка плана по прекращению огня в Украине продлится 7-10 дней. Речь идет о мирном соглашении, которое ранее предложил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по образцу плана по Газе.

Об этом сообщает издание Axios. Теперь решение остается за российским диктатором Владимиром Путиным, который, по словам украинского лидера, не слишком заинтересован в завершении войны.

Что известно о мирном плане

В публикации отмечается, что после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 17 октября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил разработать мирную инициативу, подобную плану Трампа по Газе.

На прошлой неделе Зеленский обсудил этот вопрос со Стармером и другими европейскими лидерами, отметив, что ситуации в Украине и Газе существенно различаются. Однако, он выразил готовность работать над предложением.

Президент Украины также отметил, что документ должен быть кратким и без чрезмерных деталей.

"Несколько коротких моментов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней", – сказал он.

Вместе с тем глава украинского государства назвал главный вызов выполнения мирного соглашения – это готовность главы Кремля. Зеленский подчеркнул, что со "скептицизмом" относится к стремлению Путина "принять любой мирный план".

На Москву нужно давить

Президент также подчеркнул, что ключевым фактором заставить Путина сесть за стол переговоров является предоставление Украине возможности наносить удары по военным и энергетическим объектам глубоко на территории России.

Во время разговора с Трампом Зеленский отмечал, что Украине не обязательно сразу применять ракеты, поскольку сама лишь реальная угроза таких ударов может побудить российское руководство к диалогу.

"Мы говорим не только о "Томагавках". У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с Путиным – это только через давление", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Великобритании Кир Стармер после саммита "коалиции желающих" 24 октября заявил, что безопасность украинцев является безопасностью Европы и обвинил российского диктатора Владимира Путина в затягивании времени с переговорами по миру. Он также одобрил санкции США против крупнейших энергетических компаний России и отметил, что коалиция теперь должна "поддерживать это давление".

