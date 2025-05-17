Трамп заявил, что Путин "устал от войны и хочет переговоров", и обвинил Зеленского в отсутствии козырей

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Путин, не смотря на то, что не явился в Стамбул на переговоры, не является препятствием на пути к миру в Украине. Он не стал обвинять Путина в продолжении войны, а переключился на президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что у него "нет козырей".

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Путин же, по его мнению, хочет переговоров и устал от войны. Об этом Трамп сказал в интервью программе Special Report на Fox News 16 мая.

"Послушайте, у меня была очень жесткая встреча с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не пытался облегчить ситуацию. И я всегда говорил, что у него нет козырей. И у него их действительно нет, я честен", – сказал Трамп корреспонденту Брету Байеру.

Американский президент похвалил спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Виткофф за его встречу з президентом РФ, но заявил, что именно ему нужно встретиться с Путиным.

"Он за столом переговоров, и он хотел этой встречи. А я всегда чувствовал, что встреча не может состояться без меня, и я не думаю, что сделка будет достигнута. Нам нужно собраться вместе, и я думаю, что мы запланируем это, потому что я устал от того, что другие люди ходят на встречи и все такое", – сказал глава Белого дома.

По его мнению, Путин "устал от войны" и хочет переговоров.

"Я думаю, Путин устал от всего этого. Он выглядит неважно, а хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, это должно было закончиться за неделю", – заявил Трамп.

Президент Штатов также отметил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию, хотя и не хочет этого делать.

"У меня всегда это было. Я воспользуюсь этим, если придется. Я бы предпочел не использовать это", – добавил Трамп.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого прошла встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

По итогам переговоров в МИД Украины заявили, что российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Киева. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что встретится с Путиным сразу, как только это возможно будет "организовать". Он также сказал, что "через две-три недели" мир может стать "намного безопаснее".

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