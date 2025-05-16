'Должны это сделать': Трамп снова заговорил о встрече с Путиным и заявил, что через две-три недели 'мир станет намного безопаснее'

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным сразу, как только это возможно будет "организовать". Он также сказал, что "через две-три недели" мир может стать "намного безопаснее".

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Такое заявление Трамп сделал во время брифинга в пятницу, 16 мая. Его спросили, когда он наконец планирует провести встречу с Путиным.

"Вы сказали, что не ожидали, что он (Путин. – Ред.) приедет (на переговоры с президентом Владимиром Зеленским в Турцию. – Ред.). Если вы не ехали, то вопрос может быть в том, когда вы собираетесь это сделать? Зачем ждать?" – спросил журналист.

На это Трамп ответил, что действительно планирует сделать это.

"Мы собираемся это сделать. Я думаю нам просто время это сделать. Я сказал, знаете, это все сказали, что Путин едет и Зеленский также едет. И я сказал, что если я не поеду, то гарантирую, что Путина не будет. И он не приехал. И я это понимаю. Мы должны это сделать. Нам нужно это сделать", – сказал он.

Трамп повторил свое предыдущее заявление о том, что каждую неделю на войне в Украине "в среднем погибает 5 тысяч молодых людей".

"И мы собираемся с этим справиться", – добавил президент США.

Одна из журналисток спросила Трампа, был ли он удивлен тем, что Зеленский также не появился на переговорах в Стамбуле.

"Нет, он не появился, потому что слышал, что Путин не едет", - ответил он.

Относительно сроков возможной встречи с Путиным американский лидер намекнул, что речь может идти о двух или трех неделях:

"Как только мы сможем это организовать... Мы это сделаем... Но я скажу вам, что мир сейчас гораздо более безопасное место, и я думаю, что через две-три недели он может стать гораздо, гораздо безопаснее".

Как сообщал OBOZ.UA, в Стамбуле 16 мая проходят переговоры делегации Украины с представителями США, РФ и Турции. Киев представляет министр обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

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