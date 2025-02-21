Трамп встретится с Путиным 9 мая в Москве – Le Point

Ожидается, что президент США Дональд Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве 9 мая. Они будут сидеть рядом во время торжеств "по случаю окончания войны", а американский лидер будет для руководителя РФ очень важным гостем.

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Об этом пишет французское издание Le Point, ссылаясь на собственные источники. "Для Владимира Путина 9 мая – самый важный день в году. Это день победы в Великой Отечественной войне. Это война, позволяющая ему утверждать, что весь мир почти всем обязан СССР, а значит и России", – говорится в статье.

Однако какую именно победу будут праздновать Трамп с Путиным? Не столько победу союзников в 1945 году, сколько их общую победу в мирных переговорах по Украине, отмечает Le Point. Эти переговоры план специального посланника президента США по Украине и РФ Кита Келлога предусматривает завершить 9 мая.

"Если все пойдет хорошо для них, для их совместного плана, 9 мая 2025 года ознаменует их триумф, триумф, прежде всего, Путина, который таким образом подтвердит и закрепит свое первоначальное сравнение Украины с нацистами. Никогда не забываем аргумент "нацистской Украины", который в глазах Путина оправдывал начало войны", – говорится в материале.

Автор статьи отметил, что Трамп еще не прибег к "reductio ad Hitlerum" (апелляция к Адольфу Гитлеру или нацистам) по отношению к украинцам, но уже назвал Зеленского диктатором, раскритиковав его за начало войны.

"Празднование победы над украинцами 9 мая и эффектное включение Второй мировой войны в историю победы над украинцами было бы способом показать миру подтверждение его слов: я же говорил, что они были фашистами!" – отметили в издании.

Если Трамп действительно приедет в Москву 9 мая, это будет не первый визит американского президента в столицу РФ по такому случаю, однако уже совсем в другом контексте. Так, Билл Клинтон принял приглашение Бориса Ельцина посетить Москву 9 мая 1995 года, чтобы отметить первую десятилетнюю годовщину окончания Второй мировой войны после падения Берлинской стены. Несмотря на разногласия по поводу Боснии, Ирана и расширения НАТО, оба президента поддерживали друг друга.

"9 мая 2025 года, если новое американо-российское соглашение состоится, если ничто не поставит под угрозу приглашение Трампа, эту чашу символически выпьют до дна европейцы, которые будут наблюдать на своих экранах за парадом российских войск, которым салютует американский президент", – резюмирует Le Point.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже говорил о том, что Владимир Путин просто использует президента США Дональда Трампа. Глава государства отметил, что военный преступник хочет использовать Трампа как "реквизит" на параде в Москве на 9 мая.

Говоря же о встрече Трампа и Путина, которая должна была бы состояться в феврале, конкретики о том, когда именно она может иметь место, "пока нет". Однако в Москве заявили о "понимании в необходимости ее проведения".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает РФ ответственной за вторжение в Украину. В то же время он обвинил в войне президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, поскольку они якобы "говорили не о том", а РФ якобы было "так легко отговорить".

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