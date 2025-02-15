Путин хочет использовать Трампа в качестве реквизита в Москве на 9 мая, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин просто использует президента США Дональда Трампа. Глава государства отметил, что военный преступник хочет использовать Трампа в качестве "реквизита" на параде в Москве на 9 мая.

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Зеленский подчеркнул, что Путин хочет говорить с Соединенными Штатами тет-а-тет, не привлекая к дипломатическому процессу Украину и Европу. Об этом украинский президент заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам президента, никаких решений по Украине не может быть принято без самой Украины. Зеленский предупредил, что если европейские страны останутся вне переговоров о собственном будущем, то все от этого проиграют.

"Посмотрите, что сейчас пытается сделать Путин. Это его игра. Путин хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии и, казалось, собирались поделить мир. Далее Путин попытается заставить президента США стоять на Красной площади 9 мая – в этом году – не как уважаемого лидера, а как реквизит в собственном спектакле", – заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что нашей стране нужен подлинный мир с такими гарантиями, которые будут исключать повторение российской агрессии в ближайшем будущем.

"Некоторые в Европе, возможно, не до конца понимают, что сейчас происходит в Вашингтоне. Но давайте сосредоточимся на понимании самих себя – здесь, в Европе. Мы должны дать силу Европе в первую очередь. Нужна ли Европа Америке? Как рынок сбыта – да. Но как союзник? Я не знаю. Для того чтобы ответ был "да", Европе нужен единый голос, а не десяток разных голосов", – сказал президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не видит возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе, учитывая позицию России. По его мнению, Москва "не позволит" стране вступить в НАТО.

Ранее в США заявили, что вопрос границ Украины будет "частью дискуссии" на переговорах с Россией. В то же время восстановление территориальной целостности Украины там назвали "маловероятным".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не предаст Украину. По его словам, глава Белого дома не может начать свое президентство с разгрома Запада и позволить российскому диктатору Путину унизить НАТО.

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