Трамп снова выдал, что может "закончить войну в Украине за один день": что сказал бы Путину и Зеленскому

45-й президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что он якобы сможет закончить российскую войну против Украины "в течение 24 часов", если снова возглавит Белый дом. Мол, для этого Трампу достаточно позвонить лидерам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину и заставить заключить мирную сделку.

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Соответствующие заявления прозвучали в программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News. Политик-республиканец, который был гостем эфира, утверждает, что у него были хорошие отношения и с президентом Украины, и с президентом России.

Вероятный участник будущих выборов президента США не упустил возможности раскритиковать своего оппонента, действующего главу Америки Джо Байдена.

Трамп сказал, что Байден якобы "понятия не имеет, что происходит", и не способен иметь дело с мировыми лидерами.

"Это умные люди, в том числе Макрон из Франции. Я могу перечислить весь список людей, включая Путина… Эти люди резкие, жесткие и в целом злобные. Они злобные, и они на вершине своей игры", – заявил предшественник Байдена.

Ведущая программы спросила: "Вы сказали, что можете закончить войну в Украине за 24 часа. Как бы вы это сделали?".

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина – даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Достаточно. Вы должны заключить сделку". Я бы сказал Путину: "Если вы не пойдете на сделку, мы дадим [Украине] многое. Мы дадим больше, чем они когда-либо получали, если придется"", – ответил Трамп.

Он с уверенностью продолжил: "Я заключу сделку за один день. Один день!".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Зеленский прокомментировал заявления Трампа о его "готовности" остановить полномасштабное вторжение России в Украину за сутки. Зеленский отметил, что Трамп во время своего президентства уже имел эти 24 часа, "но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты".

– Трамп перед этим говорил, что добился бы мира в Украине, отдав России оккупированные территории.

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