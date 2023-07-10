Зеленский о Трампе: у него уже было 24 часа, чтобы остановить войну

Глава украинского государства Владимир Зеленский снова прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о его "готовности" закончить полномасштабное вторжение России в Украину за 24 часа. Зеленский сказал, что американский политик имел возможность остановить войну еще когда был главой Штатов – тогда Путин уже оккупировал часть украинских территорий.

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Глава государства подчеркнул, что желание закончить войну – это "прекрасно", но во время своей каденции Трамп мог бы доказать свои слова на деле. Об этом он сказал в интервью ABC News, обнародованном в воскресенье, 9 июля.

Зеленский отметил, что такое желание должно быть основано на определенном реальном опыте.

"Похоже, Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, он располагал этим временем, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты", – сказал украинский президент.

Он добавил, что если бы речь шла об окончании войны ценой Украины, то нынешний президент США Джо Байден мог бы закончить ее даже через пять минут. Однако Украина на это никогда бы не согласилась.

Напомним, что 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что добился бы мира в Украине за сутки. Он признался, что отдал бы диктатору Владимиру Путину оккупированные территории.

Таким образом, как считает Трамп, он бы избежал войны в Украине. Он напомнил, как при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а во времена президентства Байдена вообще получила "шведский стол".

Также он утверждал, что якобы в силах быстро остановить российско-украинскую войну – при условии, если его изберут на новый срок. Мол, диктатор Путин не хотел полномасштабного вторжения в Украину.

Недавно он снова цинично высказался о войне в Украине. Политик заявил, что Украина якобы должна "отдать" часть своей территории России, чтобы война прекратилась. Также одиозный политик в очередной раз заговорил, что США должны стать посредником в мирном урегулировании между Россией и Украиной путем переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, отвечая на высказывания Трампа, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Украина не собирается соглашаться ни на какие территориальные уступки. Это не закончит войну, а только заморозит ее.